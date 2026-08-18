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Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

Emissora altera programação desta terça (18/8) para exibir especial Tributo à atriz veterana.

Por Redação ContilNet
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Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso
Instagram/Reprodução

Documentário gravado em 2024 vai ao ar nesta terça-feira logo após a edição especial da novela das tardes da emissora.

A TV Globo anunciou uma alteração extraordinária em sua grade de programação nesta terça-feira (18/8) em virtude do falecimento da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. O tradicional filme exibido na Sessão da Tarde dará lugar ao especial Tributo, atração produzida para resgatar momentos marcantes da carreira de mais de oito décadas da veterana.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o especial entrará no ar no início da tarde.

“O documentário gravado em 2024 recupera memórias da infância de Laura Cardoso, reuniu depoimentos carinhosos de amigos e colegas de profissão e será exibido logo após a novela Além do Tempo na Edição Especial”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Pioneirismo na dramaturgia, últimos papéis e cerimonial de despedida

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, Laura Cardoso deixou uma trajetória histórica no entretenimento do país:

  • Pioneira Nacional: Com início de carreira em 1950, a artista teve atuação consagrada no rádio, no teatro, no cinema e na televisão.

  • Trabalhos Recentes: A última participação em folhetins ocorreu na novela A Dona do Pedaço (2019), na Globo, e nas telas do cinema com o longa Dona Rosinha (2025).

  • Causa e Família: Viúva de Fernando Balleroni, a atriz faleceu de causas naturais em sua casa em SP e deixa duas filhas, duas netas e um bisneto.

  • Despedida Reservada: O velório ocorre nesta terça-feira (18/8), das 8h às 14h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista (SP), restrito a familiares e amigos próximos.

Por que a TV Globo cancelou a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A emissora cancelou a exibição da Sessão da Tarde para transmitir o especial Tributo em homenagem à atriz Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos.

Qual programa vai passar no lugar da Sessão da Tarde hoje?

No lugar do filme vespertino, a TV Globo exibirá o documentário especial Tributo, gravado em

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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