Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso

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Documentário gravado em 2024 vai ao ar nesta terça-feira logo após a edição especial da novela das tardes da emissora.

A TV Globo anunciou uma alteração extraordinária em sua grade de programação nesta terça-feira (18/8) em virtude do falecimento da atriz Laura Cardoso, aos 98 anos. O tradicional filme exibido na Sessão da Tarde dará lugar ao especial Tributo, atração produzida para resgatar momentos marcantes da carreira de mais de oito décadas da veterana.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o especial entrará no ar no início da tarde.

“O documentário gravado em 2024 recupera memórias da infância de Laura Cardoso, reuniu depoimentos carinhosos de amigos e colegas de profissão e será exibido logo após a novela Além do Tempo na Edição Especial”, destacou a repórter Camilla Germano em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Pioneirismo na dramaturgia, últimos papéis e cerimonial de despedida

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, Laura Cardoso deixou uma trajetória histórica no entretenimento do país:

Pioneira Nacional: Com início de carreira em 1950, a artista teve atuação consagrada no rádio, no teatro, no cinema e na televisão.

Trabalhos Recentes: A última participação em folhetins ocorreu na novela A Dona do Pedaço (2019), na Globo, e nas telas do cinema com o longa Dona Rosinha (2025).

Causa e Família: Viúva de Fernando Balleroni, a atriz faleceu de causas naturais em sua casa em SP e deixa duas filhas, duas netas e um bisneto.

Despedida Reservada: O velório ocorre nesta terça-feira (18/8), das 8h às 14h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista (SP), restrito a familiares e amigos próximos.

Por que a TV Globo cancelou a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A emissora cancelou a exibição da Sessão da Tarde para transmitir o especial Tributo em homenagem à atriz Laura Cardoso, que faleceu aos 98 anos.

Qual programa vai passar no lugar da Sessão da Tarde hoje?

No lugar do filme vespertino, a TV Globo exibirá o documentário especial Tributo, gravado em

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet