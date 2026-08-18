Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?

Ator e palhaço faleceu aos 60 anos em São José dos Campos.

Reprodução/Instagram @carloscesare1

Artisticamente ativo no circo e no teatro após os anos 80, o ator marcou a era de ouro do Programa Silvio Santos.

O ator e multiartista Carlos José Cesare faleceu no último domingo (16/8), aos 60 anos, em São José dos Campos (SP). Conhecido nacionalmente durante a década de 1980 como o segundo intérprete do icônico dublador Pablo, no quadro Qual é a Música?, do Programa Silvio Santos, o artista construiu uma longa e respeitada carreira dedicada às artes cênicas.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, a família compartilhou detalhes sobre o falecimento nas redes sociais profissionais do artista.

“Foram constatados congestão e edema pulmonares, e falência cardíaca, provavelmente durante o sono. Agradecemos por todas as mensagens de carinho e apoio recebidas”, comunicou a família em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Passagem pelo SBT, carreira no circo e amizade com Domingos Montagner

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a trajetória de Carlos Cesare uniu a projeção da TV aberta e a paixão pelo teatro popular:

O Personagem Pablo: Carlos assumiu o papel em 1986, aos 20 anos, sucedendo o primeiro intérprete, Augusto Rodríguez, e permanecendo no SBT por quatro anos.

Atuação no Circo: Ao deixar a televisão, ingressou na palhaçaria e criou o Palhaço Eugênio Garnizé , montando espetáculos de solo com manipulação de objetos e música clássica.

Parcerias Artísticas: Durante sua caminhada no teatro e no circo, tornou-se amigo próximo do saudoso ator Domingos Montagner, com quem compartilhou palcos antes da fama do colega na TV.

Multiartista: Além de ator e palhaço, atuou como dramaturgo, arte-educador, figurinista e cenógrafo na região do Vale do Paraíba.

Quem foi Carlos Cesare na televisão brasileira?

Carlos Cesare foi o ator que interpretou o dublador Pablo no quadro Qual é a Música?, do Programa Silvio Santos, entre os anos de 1986 e 1990.

Qual era o nome do personagem de circo criado por Carlos Cesare?

Após deixar a televisão, o artista criou o Palhaço Eugênio Garnizé, apresentando-se em projetos de palhaçaria e teatro por todo o país.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet