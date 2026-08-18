Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”

Adriana Balleroni se emocionou ao relatar a partida serena da atriz aos 98 anos

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Adriana Balleroni relatou que a atriz de 98 anos permaneceu lúcida e esteve cercada por todos os familiares em seus últimos momentos.

A neta da atriz Laura Cardoso, Adriana Balleroni, conversou com a imprensa durante o velório da artista, realizado nesta terça-feira (18/8) na Bela Vista, em São Paulo. Emocionada, ela compartilhou a tranquilidade com que a pioneira da teledramaturgia brasileira se despediu, aos 98 anos, na noite de segunda-feira (17/8).

De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Isabela Thurmann e Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a artista faleceu de causas naturais em sua residência.

“Ela só respirou e foi embora. Estávamos todos com ela ali. Toda a minha família estava com ela; ela estava lúcida. A hora que ela quis, ela saiu daqui. Vai fazer uma falta imensa…”, disse Adriana Balleroni em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Homenagem da família, rituais de despedida e legado pioneiro

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann e Juliana Barbosa no METRÓPOLES, o clima no Funeral Home reflete o afeto e a grandeza de sua trajetória:

Anúncio Oficial: A família confirmou a partida da estrela em publicação nas redes sociais durante a madrugada: “Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações” .

Cerimonial em São Paulo: A despedida fúnebre foi organizada das 8h às 14h no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em caráter fechado para amigos e familiares.

Trajetória de Sete Décadas: Pioneira na televisão desde 1950, seu trabalho mais recente na TV foi na novela A Dona do Pedaço (2019), da Globo, e no cinema no longa Dona Rosinha (2025).

Presença Familiar: A atriz partiu cercada por suas filhas, netos e bisneto, deixando uma marca inestimável na cultura nacional.

O que a neta de Laura Cardoso disse sobre os últimos momentos da atriz?

Adriana Balleroni afirmou que Laura Cardoso faleceu pacificamente, dizendo: “Ela só respirou e foi embora”, ressaltando que a atriz estava lúcida e acompanhada por toda a família.

Onde ocorreu o velório da atriz Laura Cardoso?

O velório foi realizado no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, das 8h às 14h desta terça-feira (18/8).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet