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Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”

Atriz viveu grande amor com Fernando Balleroni e dedicou a vida à arte e aos filhos

Por Redação ContilNet
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Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Instagram/Reprodução

Atriz viveu um casamento de 31 anos com o diretor Fernando Balleroni e considerava o companheiro o grande amor de sua vida.

Longe dos cenários e refletores, a vida pessoal de Laura Cardoso guardou uma história de amor duradoura e marcante. Por 31 anos, a atriz foi casada com o ator, diretor e roteirista Fernando Balleroni, que faleceu em 1980. Após ficar viúva aos 52 anos, a veterana nunca mais voltou a se casar.

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De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Silvana Sousa e Claudia Meireles para o portal METRÓPOLES, a atriz e o diretor se conheceram nos bastidores da Rádio e TV Tupi.

“Ele era um bom ator, e era um homem muito bonito. Realmente o rosto mais bonito da televisão. Amar, gostar, acho que não deu, acho que não encontrei”, relembrou a atriz em depoimentos resgatados pela apuração veiculada no METRÓPOLES.

União duradoura, família e dedicação total à arte

Conforme detalhado pela cobertura de Silvana Sousa e Claudia Meireles no METRÓPOLES, a relação com Balleroni atravessou décadas importantes da televisão brasileira:

  • História do Casal: Casados em 1949, permaneceram juntos até o falecimento de Fernando em 1980, aos 58 anos.

  • Filhos do Casal: Tiveram três filhos — Fátima, Fernanda e José (que faleceu tragicamente apenas três dias após o nascimento).

  • Foco na Profissão: Em entrevistas passadas, a atriz explicou que a carreira artística preencheu de forma completa sua vida após a morte do marido.

  • Eterna Lembrança: Sempre com carinho, Laura definia o companheiro como um homem inteligente, agradável e essencial em sua trajetória.

Quem foi o marido da atriz Laura Cardoso?

Laura Cardoso foi casada durante 31 anos com o ator, diretor e roteirista Fernando Balleroni, falecido em 1980.

Por que Laura Cardoso nunca se casou novamente após ficar viúva?

A atriz relatou que sua carreira artística preencheu plenamente sua vida e que nunca encontrou outro amor com a mesma profundidade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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