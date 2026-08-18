Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”

Atriz viveu um casamento de 31 anos com o diretor Fernando Balleroni e considerava o companheiro o grande amor de sua vida.
Longe dos cenários e refletores, a vida pessoal de Laura Cardoso guardou uma história de amor duradoura e marcante. Por 31 anos, a atriz foi casada com o ator, diretor e roteirista Fernando Balleroni, que faleceu em 1980. Após ficar viúva aos 52 anos, a veterana nunca mais voltou a se casar.
De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Silvana Sousa e Claudia Meireles para o portal METRÓPOLES, a atriz e o diretor se conheceram nos bastidores da Rádio e TV Tupi.
“Ele era um bom ator, e era um homem muito bonito. Realmente o rosto mais bonito da televisão. Amar, gostar, acho que não deu, acho que não encontrei”, relembrou a atriz em depoimentos resgatados pela apuração veiculada no METRÓPOLES.
União duradoura, família e dedicação total à arte
Conforme detalhado pela cobertura de Silvana Sousa e Claudia Meireles no METRÓPOLES, a relação com Balleroni atravessou décadas importantes da televisão brasileira:
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História do Casal: Casados em 1949, permaneceram juntos até o falecimento de Fernando em 1980, aos 58 anos.
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Filhos do Casal: Tiveram três filhos — Fátima, Fernanda e José (que faleceu tragicamente apenas três dias após o nascimento).
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Foco na Profissão: Em entrevistas passadas, a atriz explicou que a carreira artística preencheu de forma completa sua vida após a morte do marido.
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Eterna Lembrança: Sempre com carinho, Laura definia o companheiro como um homem inteligente, agradável e essencial em sua trajetória.
Quem foi o marido da atriz Laura Cardoso?
Laura Cardoso foi casada durante 31 anos com o ator, diretor e roteirista Fernando Balleroni, falecido em 1980.
Por que Laura Cardoso nunca se casou novamente após ficar viúva?
A atriz relatou que sua carreira artística preencheu plenamente sua vida e que nunca encontrou outro amor com a mesma profundidade.