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Brahma traz chopp gelado, caldinho de feijão e espaço instagramável na Expoacre

Espaço é um dos pontos altos da feira do agronegócio

Por Redação ContilNet
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Brahma traz chopp gelado, caldinho de feijão e espaço instagramável na Expoacre
Manuela Ávila destaca a estrutura e as novidades do Quiosque Brahma durante a Expoacre 2026/Foto: ContilNet

Fruto de uma parceria estratégica com a Ambev, o Quiosque Brahma aposta na tradição da marca reconhecida desde 1888 para oferecer o Chope Brahma geladíssimo ao público que passa pela Expoacre 2026, nesta quarta-feira (05).

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Em depoimento sobre as expectativas e a estrutura preparada para receber os visitantes, Manuela Ávila destaca o conceito e o sucesso do empreendimento dentro da feira.

Quiosque Brahma oferece ambiente moderno e confortável para visitantes da Expoacre 2026/Foto: ContilNet

“O Quiosque Brahma representa uma verdadeira inovação, fruto de uma sólida parceria com a Ambev. Com a tradição e o prestígio da marca, que é referência desde 1888, o Chopp Brahma é um sucesso absoluto”, afirma Manuela.

O esquenta perfeito para os shows

Com o grande fluxo de público atraído pelas grandes atrações musicais da feira, como o show do cantor Wesley Safadão, o espaço reforça seu atendimento tanto para o aquecimento pré-show quanto para o encerramento das noites festivas.

“Hoje, a expectativa é grande para o show de Wesley Safadão, e já estamos em clima de celebração. Para recarregar as energias, preparamos um delicioso caldinho de feijão, ideal para o pré e pós-show”, pontua Ávila.

Pensado para garantir comodidade e um ambiente atrativo para registros nas redes sociais, o local foi planejado para acolher famílias e turmas de amigos durante o evento.

Espaço reúne tradição da marca, chope gelado e programação especial para o público da feira/Foto: ContilNet

“Convidamos todos a conhecerem nosso espaço, que está moderno e preparado para fotos, sendo o ambiente perfeito para confraternizar com amigos e familiares com todo o conforto necessário”, ressalta a porta-voz.

Mais que só bebida gelada

A programação do ambiente é diversificada e renovada a cada dia de feira. Segundo Manuela, a proposta é oferecer experiências contínuas aos frequentadores do parque.

Lounge Brahma se torna ponto de encontro para famílias e amigos durante as noites de shows/Foto: ContilNet

“Diariamente, buscamos oferecer uma programação especial: nesta semana, já realizamos churrascos, eventos pré-show e apresentações de música ao vivo. Nos próximos dias, muitas outras surpresas estão por vir”, garante.

O Quiosque funciona em uma localização privilegiada no Parque de Exposições, ao lado da cobertura jornalística da imprensa local.

Quiosque preparado para receber visitantes com área de convivência e cenário para registros fotográficos/Foto: ContilNet

“Todos estão convidados a prestigiar o Lounge Brahma, localizado estrategicamente ao lado da Contilnet, em frente ao leilão. É muito fácil nos encontrar: basta procurar pelo nosso painel vermelho iluminado. Aguardamos sua visita para desfrutar de um Chope Brahma geladíssimo”, finaliza.

Veja o vídeo:

 

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