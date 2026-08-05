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Energisa realiza cadastro para troca de geladeiras e ventiladores na Expoacre

Programa já beneficiou milhares de famílias acreanas desde que a Energisa assumiu a concessão

Por Redação ContilNet
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Energisa realiza cadastro para troca de geladeiras e ventiladores na Expoacre
Estande da Energisa na Expoacre/Foto: ContilNet

Além das atrações interativas, o estande da Energisa na Expoacre 2026 também oferece um serviço que pode representar economia na conta de luz para famílias de baixa renda. Durante a feira, a concessionária está realizando o cadastro de consumidores interessados em participar do programa de eficiência energética, que prevê a substituição de equipamentos antigos por modelos mais econômicos.

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A iniciativa contempla a troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED, além da substituição de geladeiras e ventiladores antigos que apresentam alto consumo de energia.

Produtos disponíveis para troca/Foto: ContilNet

Segundo o coordenador de atendimento da Energisa, Marcos Ribeiro, o benefício é destinado aos consumidores que atendem aos critérios estabelecidos pelo programa.

“O cliente de baixa renda que tem uma geladeira velha, em precárias condições, assim como o ventilador, pode ter esses equipamentos substituídos, desde que atenda aos critérios. É necessário estar inscrito na Tarifa Social de Energia Elétrica, estar em dia com a Energisa e manter o cadastro atualizado tanto na empresa quanto no CRAS”, explicou.

Marcos reforça que a ação realizada durante a Expoacre é exclusivamente para cadastramento dos interessados. Após a inscrição, a concessionária faz a análise das informações para verificar se o consumidor cumpre todos os requisitos antes da concessão do benefício.

Energisa realiza cadastro para troca de produtos/Foto: ContilNet

“Os clientes que possuem uma geladeira antiga, consumindo bastante energia, podem procurar o nosso estande até domingo para fazer o cadastro. A partir daí, a empresa vai avaliar e, se atender aos critérios, ele poderá ser contemplado com a substituição da geladeira e também do ventilador.”

De acordo com o coordenador, o programa já beneficiou milhares de famílias acreanas desde que a Energisa assumiu a concessão do serviço de energia elétrica no estado. As ações acontecem não apenas durante a Expoacre, mas também em eventos promovidos pela empresa nas comunidades.

“Já foram milhares de geladeiras substituídas. Essa ação não acontece apenas na Expoacre; nós realizamos também o Energisa na Comunidade. O programa existe desde que a empresa assumiu a concessão no Acre, e a troca de ventiladores passou a fazer parte da iniciativa no ano passado”, destacou.

A expectativa é que novos consumidores sejam contemplados a partir dos cadastros realizados durante a maior feira de negócios do estado, contribuindo para a redução do consumo de energia e proporcionando mais eficiência e economia para as famílias atendidas.

Conteúdo Original / Fonte: Geovany Calegário, ContilNet
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