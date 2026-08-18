Ciúmes teriam motivado emboscada que matou jovem em Brasiléia

Mayco morreu dois dias após o ataque/Foto: Reprodução

A Polícia Civil do Acre concluiu a investigação sobre o homicídio de Mayco de Souza Borges, de 23 anos, morto após ser atingido por disparos de arma de fogo durante uma emboscada ocorrida em julho, em Brasiléia, no interior do Acre. Nesta terça-feira, 18 de agosto, dois adolescentes apontados como envolvidos no crime foram apreendidos por oficiais investigadores da Delegacia Geral do município, em cumprimento a uma decisão judicial.

O crime começou a ser investigado depois que Mayco foi encontrado ferido às margens de uma via, na zona rural de Brasiléia, no dia 12 de julho. Populares que passavam pelo local prestaram socorro e levaram a vítima ao Hospital Regional do Alto Acre.

Devido à gravidade dos ferimentos, o jovem foi transferido para uma unidade hospitalar de Rio Branco, mas não resistiu e morreu no dia 14 de julho.

Durante as diligências, policiais civis ouviram testemunhas e familiares, analisaram imagens de câmeras de segurança e realizaram perícias em aparelhos celulares apreendidos. Os trabalhos indicaram que a vítima teria sido atraída para um encontro após manter conversas, por meio de aplicativo de mensagens, com uma adolescente de 17 anos.

Conforme os elementos reunidos pela investigação, o companheiro da adolescente teria tomado conhecimento das mensagens e, motivado por ciúmes, planejado uma emboscada contra Mayco.

Na manhã do crime, a adolescente teria marcado um encontro com a vítima em um ramal localizado nas proximidades do hospital. No local, Mayco teria sido surpreendido pelos disparos de arma de fogo.

As imagens obtidas durante a investigação registraram a movimentação dos envolvidos nas proximidades do local e horário do crime. Durante uma busca autorizada judicialmente, os policiais também apreenderam uma camisa e uma calça compatíveis com as vestimentas utilizadas por um dos suspeitos.

Com base nos depoimentos, mensagens recuperadas e demais provas materiais, a Polícia Civil representou pela internação provisória dos dois adolescentes e solicitou autorização judicial para acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos.

Após manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Acre, a Justiça determinou a internação provisória dos dois adolescentes pelo prazo máximo de 45 dias, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A decisão considerou a gravidade do ato infracional e o risco à ordem pública. Também foi autorizada a realização de perícia técnica nos aparelhos celulares, incluindo o telefone da vítima, com o objetivo de aprofundar a análise das comunicações mantidas antes do homicídio.

Durante depoimento posterior, um dos adolescentes confessou ter efetuado os disparos e afirmou que contou com o auxílio de uma terceira pessoa, ainda não identificada, no planejamento da emboscada.

Na manhã desta terça-feira, 18 de agosto, os dois adolescentes foram localizados e apreendidos por oficiais investigadores da Delegacia Geral de Brasiléia.

A ação foi realizada em cumprimento à decisão judicial que determinou a internação provisória. Após a apreensão, os adolescentes foram encaminhados ao Centro Socioeducativo competente, onde permanecerão à disposição da Justiça durante o período estabelecido na decisão.

A Polícia Civil continua as diligências para identificar a terceira pessoa mencionada no depoimento e esclarecer sua eventual participação no planejamento e execução do crime.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom/ PCAC