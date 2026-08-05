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Criminosos agridem funcionários e roubam loja no bairro Bosque

Dupla levou cinco celulares e dinheiro

Por Ithamar Souza, ContilNetAtualizado
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Criminosos agridem funcionários e roubam loja no bairro Bosque
Dupla fugiu após roubar loja no Bosque/Foto: Reprodução

Dois criminosos armados promoveram momentos de terror no fim da tarde desta quarta-feira (5) durante um assalto a um estabelecimento comercial localizado na Rua Coronel José Galdino, nas proximidades do Mercado do Bosque, no bairro Bosque, em Rio Branco.

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Segundo informações apuradas, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e invadiram a loja Simão Festa no momento em que os funcionários realizavam o fechamento do estabelecimento. Durante a ação, a dupla agiu com extrema violência. Uma funcionária teve os cabelos puxados por um dos assaltantes, enquanto outro funcionário foi agredido fisicamente.

Após render as vítimas, os criminosos roubaram cinco aparelhos celulares pertencentes aos funcionários e uma quantia em dinheiro retirada dos caixas da empresa.

Concluído o crime, os assaltantes retornaram à motocicleta utilizada na ação e fugiram em direção desconhecida antes da chegada das forças de segurança.

A Polícia Militar foi acionada, realizou buscas pela região, mas até o momento os suspeitos não foram localizados. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que trabalhará para identificar e prender os autores do assalto.

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