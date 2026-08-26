Em 14 anos, renda do trabalhador no Acre cresceu 6%, aponta IBGE

A renda média é obtida a partir dos valores recebidos e do número de pessoas ocupadas

. Os valores são corrigidos pela inflação, permitindo uma comparação mais justa entre diferentes anos | Foto: Reprodução

O rendimento médio dos trabalhadores do Acre apresentou alta nos últimos anos e chegou a R$ 3.149 no primeiro trimestre de 2026. O valor representa um aumento de aproximadamente 6% em relação ao início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No primeiro trimestre de 2012, quando começou o levantamento, a renda média do trabalho no estado era de R$ 2.970. Desde então, o indicador passou por oscilações, mas terminou o período analisado em um patamar maior.

Os números consideram quanto os trabalhadores costumam receber por mês em suas atividades profissionais. Os valores são corrigidos pela inflação, permitindo uma comparação mais justa entre diferentes anos.

Diferenças entre os estados

Apesar do avanço registrado no Acre, os dados mostram que os salários médios ainda são bastante diferentes entre as regiões brasileiras.

No segundo trimestre de 2026, o Distrito Federal apresentou a maior renda média do país, com R$ 6.171 mensais. Na outra ponta, o Maranhão registrou o menor valor, de R$ 2.284.

São Paulo apareceu logo atrás do Distrito Federal, com rendimento médio de R$ 4.447. Esse foi o quarto maior resultado já registrado no estado desde o início da série.

O Amazonas chama atenção por ser o único estado cuja renda média no segundo trimestre de 2026, de R$ 2.771, ficou abaixo do valor registrado no começo da série, em 2012, quando era de R$ 2.914.

Como o cálculo é feito

A renda média é obtida a partir dos valores recebidos pelos trabalhadores e do número de pessoas ocupadas. Por isso, mudanças no perfil das vagas também podem influenciar o resultado.

Quando aumentam os empregos com salários maiores, por exemplo, a média tende a subir. Já a criação de muitas vagas com remunerações mais baixas pode reduzir o indicador.

Os dados da Pnad Contínua mostram que, de forma geral, a renda do trabalho vem se recuperando nos últimos anos. Mesmo assim, a diferença entre os rendimentos dos estados continua sendo um dos principais sinais da desigualdade regional no país.