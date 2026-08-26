Conta de luz fica mais barata no Acre a partir desta quarta-feira

Redução aprovada pela Aneel é de 5,20% para consumidores atendidos pela Energisa Acre

Desconto de 5,20% beneficia moradores e pequenos comerciantes atendidos pela Energisa Acre/ Foto: Reprodução

Os consumidores de energia elétrica do Acre passam a pagar mais barato pela tarifa residencial a partir desta quarta-feira (26). A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a redução de 5,20% para os clientes atendidos pela Energisa Acre, concessionária responsável pela distribuição no estado.

A alteração tarifária beneficia os consumidores conectados à baixa tensão, categoria que abrange residências e pequenos estabelecimentos comerciais.

A medida foi deliberada durante reunião pública ordinária da agência reguladora, realizada em 11 de agosto, e contempla distribuidoras que atuam nas regiões Norte e Nordeste.

A diminuição na tarifa ocorre em razão do repasse de R$ 5,48 bilhões direcionados às concessionárias. A verba é proveniente da repactuação do Uso de Bem Público (UBP), taxa paga por empresas geradoras de energia hidrelétrica ao governo federal para explorar o potencial hídrico dos rios na produção de eletricidade.

A aplicação desses valores para aliviar o custo da energia elétrica na Amazônia Legal e no Nordeste está prevista na Lei nº 15.235/2025.

Além do Acre, a revisão tarifária abrange outras quatro distribuidoras do Norte e do Nordeste, com percentuais de redução distintos: