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“Emendas são um assalto ao orçamento”, dispara Inácio Moreira durante sabatina

Pré-candidato critica o uso dos recursos

Por Matheus Mello
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“Emendas são um assalto ao orçamento”, dispara Inácio Moreira durante sabatina
Inácio cobra fiscalização sobre emendas/Foto: Reprodução

O pré-candidato ao Senado pelo PSOL, Inácio Moreira, fez duras críticas ao atual modelo de emendas parlamentares durante sabatina promovida pelo ContilNet, nesta quarta-feira (5), na Expoacre 2026. Segundo ele, o mecanismo representa um “assalto ao orçamento” do Poder Executivo e serve para fortalecer currais eleitorais.

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Questionado sobre como pretende atuar em relação às emendas caso seja eleito senador, Inácio afirmou ser contrário ao modelo atualmente em vigor e defendeu mudanças profundas no sistema.

“As emendas são um assalto ao orçamento do Executivo. Foram os ególatras dos parlamentares que, para alimentar seu ego, tomaram de assalto recursos que já são poucos para satisfazer seus currais eleitorais”, declarou.

O pré-candidato também criticou a forma como parlamentares divulgam a destinação dos recursos públicos.

“O que a gente vê no Acre são homens de um bilhão distribuídos em outdoors por toda a cidade, muitos deles, inclusive, de mau gosto, como se fossem salvadores da pátria com um recurso que nós pagamos em impostos”, afirmou.

Inácio disse que, se não conseguir aprovar o fim das emendas parlamentares no Senado, pretende direcionar os recursos de seu gabinete para fortalecer os órgãos de investigação e controle.

“Caso eu não consiga derrubar as emendas no Senado, quero colocar minhas emendas para a Polícia Federal, para que ela tenha mais pessoas. No Acre, a gente precisa ter transparência nessas emendas parlamentares”, disse.

Durante a resposta, o candidato ainda mencionou denúncias sobre supostos desvios na execução das emendas e defendeu maior atuação dos órgãos fiscalizadores.

“É preciso que os órgãos de controle, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal e a Polícia Civil investiguem e rastreiem esses recursos. Um estado que tem poucos recursos precisa ter prioridade”, concluiu.

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