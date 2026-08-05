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Estande traz pontos turísticos de Rio Branco com óculos de realidade virtual

O local ganhou ainda mais relevância científica recentemente

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Estande traz pontos turísticos de Rio Branco com óculos de realidade virtual
Estande da SDTI/Foto: ContilNet

A tecnologia e o turismo se encontram em um dos estandes da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre. Coordenado pelo secretário de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Ezequiel Bino, o estande da SDTI deste ano aposta em experiências imersivas para valorizar as maiores belezas, riquezas e tesouros históricos da capital acreana.

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Um dos pontos altos da exposição é a valorização do patrimônio arqueológico da região. O secretário destacou a importância de enxergar o potencial turístico e histórico que atrai olhares de fora do país.

Espaço inovador na Expoacre/Foto: ContilNet

“Nós temos coisas valiosas que pessoas vêm de outros países, de outros estados para conhecer, e é preciso que a gente aqui valorize”, pontuou Bino, convidando o público a conferir uma réplica do geoglifo Jacó Sá.

O local ganhou ainda mais relevância científica recentemente, conforme ressaltou o secretário:

“Semana passada saiu numa revista internacional, uma matéria muito interessante na Nature, em que já lançou a tese: aqui no Acre tinha uma civilização antes de nós, e essa civilização ocupou aqui com milhões de pessoas. Isso é um patrimônio singular, só nós temos”, explicou.

Para atrair o público e mostrar que inovação e turismo caminham lado a lado, o estande apostou forte em recursos tecnológicos modernos. Através de óculos de realidade virtual, os visitantes podem explorar pontos emblemáticos da cidade de forma interativa e imersiva.

Público durante visita ao estande/Foto: ContilNet

“Tudo nessa vida agora tem que ter tecnologia, tem que ter inovação. […] Aqui mesmo você pode fazer uma imersão maravilhosa. Enfim, é uma experiência que vale a pena”, disse o secretário.

O espaço institucional da Prefeitura de Rio Branco no Parque de Exposições segue aberto ao público, unindo a identidade cultural e histórica do Acre às mais avançadas ferramentas digitais de turismo.

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