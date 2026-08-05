O espaço se consolida com ações de parceiros para oferecer ao público uma experiência completa

Apresentações de carimbó e dança do ventre movimentam o palco cultural do Sesc na quinta noite da feira/Foto: ContilNet

O Sistema Fecomércio com ações do Sesc e do Senac oferece desde carimbó até atendimentos de estética e espaços para crianças e jovens. José Edgar, chefe da programação de cultura explica para o ContilNet, nesta quarta-feira (05), a estrutura do serviço nesta Expoacre 2026.

Na área cultural comandada pelo Sesc, o palco principal recebe atrações variadas ao longo da noite, destacando o ritmo e a diversidade da música brasileira e regional.

“Elaboramos uma programação integrada, unindo as ações do Sesc e do Senac em nosso estande. Pelo Sesc, temos atividades no palco cultural; hoje, especificamente, contaremos com apresentações de carimbó e danças rítmicas, seguidas por shows de MPB com Salirza”, explica José Edgar.

Nesta quinta noite de Expoacre, o destaque foi para as apresentações de carimbó e dança do ventre, o estande aposta na interatividade com a implantação de ambientes voltados ao entretenimento digital e à produção de conteúdo.

“Disponibilizamos uma Arena Gamer para o entretenimento dos nossos visitantes e uma plataforma 360º para registros fotográficos”, destaca o gestor cultural.

Um espaço, mil serviços

Enquanto isso, o Senac atua na oferta de capacitação rápida e serviços diretos à comunidade:

“O Senac está presente com serviços de estética, como cuidados capilares e design de sobrancelhas, além de aulas-show focadas em estilo e moda”, pontua.

A programação foi pensada também para atender às famílias que visitam o parque acompanhadas de crianças. José Edgar ressalta que o público infantil conta com uma área exclusiva de lazer.

“Para o público infantil, oferecemos um espaço de recreação que inclui brincadeiras tradicionais, jogos gigantes, oficinas criativas e pintura sustentável. É um panorama geral do que estamos oferecendo ao público durante estes dias”, afirma.

Todos os públicos

Coordenar uma estrutura multifuncional em um dos maiores eventos do estado exige logística e dedicação contínua da equipe. O gestor conta que o ritmo de trabalho é intenso, mas recompensado pelo retorno dos visitantes.

“É uma rotina bastante intensa, porém muito gratificante. Toda a dedicação administrativa compensa quando observamos o estande movimentado e temos a oportunidade de prestar um excelente atendimento ao público”, relata José Edgar.

Com atrações confirmadas até o último dia do evento, a Fecomércio reforça o convite para que a população acreana passe pelo local e aproveite a grade de atividades.

“Todos são muito bem-vindos ao nosso estande. Teremos uma programação especial todas as noites da Expoacre. Estaremos com essa agenda diversificada até o encerramento da feira. Estão todos convidados”, finaliza o chefe de programação.

Veja o vídeo: