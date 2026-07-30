Thor atribui candidatura ao bolsonarismo/Foto: Reprodução

Ao discursar durante a convenção que oficializou sua candidatura ao Governo do Acre, o médico infectologista Thor Dantas afirmou que a principal razão que o levou a entrar na política foi a experiência vivida durante a pandemia de Covid-19. Em um dos trechos mais aplaudidos do evento, ele declarou que “foi por causa do bolsonarismo” que decidiu disputar o comando do Estado.

“Por causa do bolsonarismo eu estou aqui hoje! Porque por causa do bolsonarismo a gente teve quatro vezes mais mortes no Brasil do que deveria ter tido! Por causa daquela incompetência, por causa daquela arrogância, por causa da ignorância que dominou o nosso país naquele período mais difícil das nossas vidas!”, afirmou, sendo interrompido por aplausos e manifestações da plateia.

Thor relembrou que contraiu Covid-19 antes da vacinação, ficou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quase morreu. Segundo ele, a experiência pessoal e profissional durante a crise sanitária fez com que percebesse os limites da atuação exclusivamente na medicina.

“Eu percebi o quanto que a minha medicina não conseguia continuar ajudando as pessoas. Que ajudar só era possível do outro lado do balcão. Na política, na gestão. É a forma de salvar as pessoas que eu não conseguia salvar”, disse.

Antes de abordar a pandemia, o candidato fez um resgate de sua trajetória. Nascido em Rio Branco, contou que deixou o Acre ainda jovem para estudar, permaneceu 13 anos fora e retornou em 1998, quando Jorge Viana assumiu o governo do Estado.

Ele afirmou que foi convidado por Jorge Viana e pelo então senador Tião Viana para integrar a equipe responsável pela reestruturação da saúde pública acreana.

“A gente fez a faculdade de Medicina, a primeira UTI, todo o sistema de urgência e emergência, criou a hemodiálise, o Hospital do Idoso, o Hospital da Criança e a Unacon. A gente transformou a saúde do Acre como nunca visto”, declarou.