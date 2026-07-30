Felipe Neto aciona Igor 3k na Justiça e pede R$ 30 mil

Influenciador digital alega que nome e identidade foram veiculados em publicidade sem autorização no Instagram

Reprodução/redes sociais.

Uma nova controvérsia envolvendo dois dos maiores nomes da criação de conteúdo no Brasil chegou aos tribunais. O influenciador digital Felipe Neto ingressou com uma ação judicial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra Igor Coelho, conhecido como Igor 3k, apresentador do Flow Podcast.

A disputa judicial gira em torno da veiculação de um conteúdo comercial postado nas redes sociais sem o consentimento do empresário.

Direito de Imagem: A petição inicial solicita a retirada imediata do material publicado nas plataformas digitais, além da reparação financeira pelos danos morais causados.

Pedido de remoção, danos morais e noivado recente

A controvérsia jurídica veio à tona a partir de informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Gois. De acordo com as alegações do processo e os fatos detalhados na cobertura do portal de notícias Metrópoles, o estopim da ação foi uma peça promocional veiculada no perfil do apresentador.

Conforme os registros do processo e os dados publicados pelo Metrópoles, os pontos centrais da petição dividem-se nos seguintes aspectos:

Uso Não Autorizado: A matéria do Metrópoles aponta que Felipe Neto alega ter tido o nome e a imagem atrelados a uma campanha publicitária no Instagram sem qualquer autorização prévia;

Remoção de Conteúdo: Conforme apurado pelo Metrópoles , o influenciador exige a exclusão liminar e imediata do vídeo promocional de todas as plataformas;

Indenização Financeira: A ação pede o pagamento de compensação por danos morais fixada no valor mínimo de R$ 30 mil , segundo os dados trazidos pelo Metrópoles ;

Fase Pessoal: O Metrópoles lembrou ainda que, em paralelo ao imbróglio judicial, Felipe Neto anunciou recentemente o noivado com Juliane Carvalho, compartilhando o pedido com pétalas de rosas e declarações aos seguidores.

O processo segue em trâmite na Justiça fluminense, aguardando manifestação das partes e decisão dos magistrados.

FAQ

Por que Felipe Neto entrou com um processo contra Igor 3k?

Segundo apuração do Metrópoles, Felipe Neto alega que Igor 3k usou seu nome e imagem sem autorização em uma peça publicitária no Instagram.

Qual é o valor da indenização pedida por Felipe Neto na Justiça?

Conforme divulgado pelo Metrópoles, a ação solicita uma indenização por danos morais no valor mínimo de R$ 30 mil, além da remoção do vídeo.

Em qual tribunal o processo entre os influenciadores está tramitando?

De acordo com os dados citados pelo Metrópoles, o caso tramita na Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Acompanhe os desdobramentos da ação judicial nos tribunais, confira os pronunciamentos oficiais dos influenciadores e veja as novidades do universo dos criadores de conteúdo. Fique por dentro de todas as notícias sobre famosos, redes sociais, justiça e atualidades em nossa cobertura diária.

Conteúdo Original / Fonte: Metrópoles