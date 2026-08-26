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Veja fotos! Sabatina reúne candidatos ao governo do Acre na TV Rio Branco

A sabatina foi marcada pela apresentação de planos de governos e propostas

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Veja fotos! Sabatina reúne candidatos ao governo do Acre na TV Rio Branco

A TV Rio Branco realizou uma sabatina com cinco candidatos aos governo do Acre nesta terça-feira (25).

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No início da noite, apoiadores dos candidatos marcaram presença na frente da sede da emissora, na Avenida Ceará, em Rio Branco.

A sabatina foi marcada pela apresentação de planos de governos e propostas, mas também pela participação de jornalistas de outras emissoras e veículos com perguntas aos candidatos, como o ContilNet Notícias.

Os candidatos falaram sobre temas como saúde, educação, segurança e outros assuntos relacionados a administração pública.

Veja fotos:

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