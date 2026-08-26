Gerlen Diniz nomeia ex-secretário de Mazinho para comandar Semsur

Gerlen Diniz nomeia ex-secretário de Mazinho | Foto: Reprodução

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, oficializou a nomeação de Adevaldo Rodrigues, conhecido popularmente como “Boa Ideia”, como novo secretário municipal de Serviços Urbanos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição desta quarta-feira (26).

Boa Ideia já esteve à frente da mesma pasta. Durante a gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim, ele ocupou o cargo de secretário de Serviços Urbanos, onde esteve à frente das ações relacionadas à manutenção e infraestrutura urbana do município.

Agora, Adevaldo Rodrigues retorna ao comando da secretaria por convite do prefeito Gerlen Diniz. Com a nomeação, ele passa a integrar oficialmente a equipe da atual administração municipal e terá a responsabilidade de conduzir os serviços urbanos de Sena Madureira.

A nomeação também marca a chegada de mais um nome que integrava o grupo do ex-prefeito Mazinho. A nomeação levanta questionamentos na população, uma vez que Gerlen foi eleito com discursos de mudança e um choque de gestão.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet