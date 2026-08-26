26/08/2026
ContilNet Notícias Logo
26/08/2026
ContilPop
Gloria Groove e Pabllo Vittar deixam de seguir Ana Castela
Ex-apresentadora de TV assume ter assassinado a própria mãe a facadas
Confira as previsões do horóscopo para esta quarta-feira
Deolane Bezerra perde processo de R$ 100 mil contra ex-sócio
Hytalo Santos terá que pagar R$ 60 mil a ex-seguranças por assédio
Quem é Evaldo Macarrão, ator apontado como agressor por ex-parceira
Acreana entra na disputa pela coroa de Miss Cosmo Brasil 2026
Morre Dolly Parton, aos 80 anos, ícone do country
Cidade de 3 mil habitantes paga R$ 900 mil por show de Ana Castela
Filipe Ret fecha acordo e encerra processo por ataques virtuais contra fã

Gerlen Diniz nomeia ex-secretário de Mazinho para comandar Semsur

Adevaldo Rodrigues retorna ao comando da secretaria por convite do prefeito Gerlen Diniz

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Gerlen Diniz nomeia ex-secretário de Mazinho para comandar Semsur
Gerlen Diniz nomeia ex-secretário de Mazinho | Foto: Reprodução

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, oficializou a nomeação de Adevaldo Rodrigues, conhecido popularmente como “Boa Ideia”, como novo secretário municipal de Serviços Urbanos. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição desta quarta-feira (26).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Boa Ideia já esteve à frente da mesma pasta. Durante a gestão do ex-prefeito Mazinho Serafim, ele ocupou o cargo de secretário de Serviços Urbanos, onde esteve à frente das ações relacionadas à manutenção e infraestrutura urbana do município.

Agora, Adevaldo Rodrigues retorna ao comando da secretaria por convite do prefeito Gerlen Diniz. Com a nomeação, ele passa a integrar oficialmente a equipe da atual administração municipal e terá a responsabilidade de conduzir os serviços urbanos de Sena Madureira.

A nomeação também marca a chegada de mais um nome que integrava o grupo do ex-prefeito Mazinho. A nomeação levanta questionamentos na população, uma vez que Gerlen foi eleito com discursos de mudança e um choque de gestão.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.