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Mazinho destaca força dos municípios do interior e reforça apoio à Mailza

Mazinho também agradeceu a esposa e deputada federal, Meire Serafim.

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Mazinho destaca força dos municípios do interior e reforça apoio à Mailza
"Se Deus quiser, vamos trazer a vitória para a nossa candidata majoritária”, disse Mazinho. — Foto: Reprodução

Durante a convenção que homologou as candidaturas de Mailza Assis e Jéssica Salles, o pré-candidato a deputado federal Mazinho Serafim, em seu discurso, defendeu um olhar diferenciado para os municípios do interior do Estado.

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“Não podemos esquecer que o Acre é feito de cidades como Jordão, Santa Rosa, Sena Madureira. Quero dizer para nossa governadora e para a nossa futura vice-governadora, Jéssica Sales, que lá no Purus tenham representantes, que assim com Mazinho, Gilberto, Tanízio e Pablo, nós, se Deus quiser, vamos trazer a vitória para a nossa candidata majoritária”, disse

Mazinho também agradeceu a esposa e deputada federal, Meire Serafim.

“Eu sou pré-candidato a deputado federal, quero agradecer muito a Deus, agradecer a minha esposa, a deputada Meire Serafim, que cedeu a vez para que eu fosse candidato. Quero agradecer a todos, e se Deus quiser, é passar sebo nas canelas e pedir voto para Mailza e para Jéssica. Aí sim, nós vamos mostrar, no dia da eleição, o poder das mulheres”, ressaltou.

A convenção foi realizada no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, na última terça-feira, 4 de agosto, e reuniu quase 20 mil pessoas.

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