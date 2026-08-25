Estrategista com especialização em Harvard lidera campanha de Mailza

O estrategista possui bagagem em campanhas internacionais como México, França, Rússia e Itália

Paulo Moura é um consultor reconhecido pela vasta experiência na coordenação de disputas eleitorais | Foto: ContilNet

O grupo de campanha da governadora Mailza Assis promoveu um encontro com a imprensa nesta terça-feira (25) para apresentar oficialmente o estrategista político Paulo Moura como o profissional responsável pelo planejamento e pela condução da comunicação do grupo para as eleições.

Diretor-presidente da Exata Inteligência Política, Paulo Moura é um consultor reconhecido pela vasta experiência na coordenação de disputas eleitorais tanto majoritárias quanto proporcionais em todo o país.

Sua trajetória acadêmica e profissional inclui pós-graduação em Marketing Político pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), especialização em Estratégia e Marketing Digital pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e passagens como professor visitante da The George Washington University e da Universidade de Turim, na Itália.

Além da sólida atuação no cenário brasileiro, o estrategista possui bagagem em campanhas internacionais em países como México, França, Rússia e Itália. Eleito em 2017 como um dos cem estrategistas políticos mais influentes da atualidade pela Compol/EUA, Moura integra instituições globais do setor, como a The American Association of Political Consultants (AAPC) e a The International Association of Political Consultants (IAPC). O consultor acumula ainda quatro conquistas do Reed Awards, considerado o prêmio de maior prestígio no marketing político internacional.