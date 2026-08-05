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Ministro da Agricultura cancela visita ao Acre prevista para quinta

Agenda será remarcada para uma nova data

Por Redação ContilNetAtualizado
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Ministro da Agricultura cancela visita ao Acre prevista para quinta
Visita ao Acre será remarcada pelo órgão/Foto: Reprodução

O ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, não cumprirá a programação prevista para esta quinta-feira (6) no Acre. O cancelamento foi comunicado nesta quarta-feira (5) pelo gabinete do ministro.

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Segundo o comunicado, a visita foi suspensa por motivo de agenda institucional. O documento não informa quais compromissos estavam previstos no estado nem apresenta outros detalhes sobre a mudança.

A chefe de gabinete do ministro, Adriana Vilela Toledo, informou que a passagem pelo Acre será remarcada. A nova data deverá ser divulgada posteriormente.

A visita integraria a agenda institucional do Ministério da Agricultura e Pecuária no estado.

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