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Prefeitura lança plataforma “Compra Mais” para ampliar compras da indústria local

Com a nova plataforma, o modelo será expandido para abranger uma gama ainda maior de segmentos produtivos da região

Por Anieli Amorim, ContilNet
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Prefeitura lança plataforma “Compra Mais” para ampliar compras da indústria local
A ampliação contemplará o setor de cerâmica, madeireiro, alimentício e gráfico/Foto: ContilNet

Com o objetivo de ampliar a transparência nas contas públicas e incentivar a indústria da capital, a Prefeitura de Rio Branco lançou a plataforma Compra Mais Rio Branco.

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De acordo com o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, a ferramenta vai otimizar as aquisições do município e valorizar os produtores e comerciantes locais.

Publico durante o anúncio da Prefeitura/Foto: ContilNet

Atualmente, a gestão municipal já direciona compras para setores específicos, como o de malharia e o de panificação para a merenda escolar).

Com a nova plataforma, o modelo será expandido para abranger uma gama ainda maior de segmentos produtivos da região.

Por meio do credenciamento direto, a ferramenta vai conectar a administração municipal diretamente com o parque industrial da capital. A ampliação contemplará o setor de cerâmica, madeireiro, alimentício e gráfico.

“O que é produzido na nossa capital, nas indústrias, através dessa plataforma, desse Compra Mais, a gente pode fazer o credenciamento direto com as indústrias e comprar direto da indústria, buscando uma compra mais barata, uma compra com economicidade, para atender mais a população de Rio Branco. Então é uma ferramenta a mais para a gente poder fazer com que essas ações melhorem a vida das pessoas”, disse.

O secretário de Gestão Administrativa, Marcus Lucena, o programa é oriundo das compras municipalizadas.

“Já vem desde 2022 a Prefeitura de Rio Branco fazendo as suas compras através do mercado local, trazendo os grandes fornecedores para poder disponibilizar. O prefeito Alysson logo que ele assumiu, pediu que a gente formalizasse isso através de um sistema para dar mais agilidade mais transparência e mais pressa na entrega dos produtos”, explicou.

Participaram do lançamento empresários, autoridades e o público geral.

Veja o vídeo:

 

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