A candidata à reeleição ao governo do Acre, Mailza Assis (PP), chegou há pouco à sede da TV Rio Branco para participar da sabatina realizada pela emissora nesta terça-feira (25).
Cercada por apoiadores e pela militância que se concentrou do lado de fora dos estúdios, Mailza foi recebida por dezenas de pessoas.
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Logo na chegada, em entrevista ao ContilNet, a candidata demonstrou otimismo e ressaltou a importância do espaço democrático para apresentar suas propostas diretamente à população acreana.
“Quero agradecer a participação de todos, a oportunidade que a TV está dando, os jornalistas que tomaram essa iniciativa e está nos dando a oportunidade de entrar na casa das pessoas, de falar do nosso projeto, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos para entregar para os acrianos, entregar para o nosso estado”, disse.
A candidata também fez questão de externar sua gratidão pelo apoio recebido ao longo da jornada e celebrou o momento político.
“Agradeço por tudo isso, estou muito feliz, confiante, agradecendo também a Deus por essa oportunidade e ao nosso povo acreano, a militância que está ali fora e todo mundo que está participando desse momento histórico para nosso estado e para a minha vida também”, destacou.
Veja o vídeo:
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