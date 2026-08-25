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Mailza chega à TV Rio Branco para sabatina: “Confiante”

A candidata também fez questão de externar sua gratidão pelo apoio recebido ao longo da jornada e celebrou o momento político

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Mailza chega à TV Rio Branco para sabatina: “Confiante”
Mailza Assis chega a sede da TV Rio Branco/Foto: Juan Diaz, ContilNet

A candidata à reeleição ao governo do Acre, Mailza Assis (PP), chegou há pouco à sede da TV Rio Branco para participar da sabatina realizada pela emissora nesta terça-feira (25).

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Cercada por apoiadores e pela militância que se concentrou do lado de fora dos estúdios, Mailza foi recebida por dezenas de pessoas.

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Mailza Assis/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Logo na chegada, em entrevista ao ContilNet, a candidata demonstrou otimismo e ressaltou a importância do espaço democrático para apresentar suas propostas diretamente à população acreana.

“Quero agradecer a participação de todos, a oportunidade que a TV está dando, os jornalistas que tomaram essa iniciativa e está nos dando a oportunidade de entrar na casa das pessoas, de falar do nosso projeto, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós idealizamos para entregar para os acrianos, entregar para o nosso estado”, disse.

Mailza durante entrevista ao ContilNet/Foto: Juan Diaz, ContilNet

A candidata também fez questão de externar sua gratidão pelo apoio recebido ao longo da jornada e celebrou o momento político.

“Agradeço por tudo isso, estou muito feliz, confiante, agradecendo também a Deus por essa oportunidade e ao nosso povo acreano, a militância que está ali fora e todo mundo que está participando desse momento histórico para nosso estado e para a minha vida também”, destacou.

Veja o vídeo:

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