Via Verde Shopping reúne opções de presentes para o Dia dos Pais

Mix de lojas oferece presentes para diferentes estilos e faixas de preço, além de lazer para toda a família

A contagem regressiva para o Dia dos Pais já começou e, para quem ainda não garantiu o presente, o Via Verde Shopping é o destino ideal. O empreendimento reúne em um só lugar grandes marcas como Scala, Renner, Avenida, C&A, Riachuelo, Adidas, Democrata, The Art, Brothers, O Boticário e Natura, oferecendo opções para todos os estilos.

São roupas, calçados, perfumes, acessórios, artigos esportivos e diversas outras alternativas que tornam a escolha do presente mais prática, sem precisar percorrer vários pontos da cidade.

Além da variedade, o consumidor encontra conforto e conveniência. Com ambiente climatizado, praça de alimentação, espaços de lazer e cinema, o Via Verde Shopping permite que a experiência vá além das compras, transformando a data em um momento para aproveitar em família.

Para o coordenador de Marketing do Via Verde Shopping, Daniel Ferreira, o empreendimento se consolida como a melhor opção para quem busca praticidade e variedade nesta época do ano.

“O Via Verde Shopping foi pensado para oferecer uma experiência completa. Aqui, o cliente encontra grandes marcas, opções para todos os perfis de pais e toda a comodidade de resolver as compras em um único lugar. Nossa expectativa é receber as famílias acreanas para que, além de escolherem o presente, aproveitem momentos especiais juntos”, destaca Daniel Ferreira.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping é o único shopping do Acre e reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Site: www.viaverdeshopping.com.br

Conteúdo Original / Fonte: Ascom