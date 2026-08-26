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Seinfra nega fraude em licitações e rebate empresário: “Trabalhamos com honestidade”

A coletiva foi realizada após Jarbas Soster cobrar publicamente uma intervenção do prefeito

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Cid Ferreira, rebateu as declarações
O secretário Cid Ferreira, rebateu as declarações | Foto: ContilNet

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Rio Branco (Seinfra) realizou uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (26) para responder às acusações feitas pelo empresário Jarbas Soster contra a condução de processos de contratação da pasta.

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Em vídeo publicado nas redes sociais, o empresário afirmou que empresas estariam sendo retiradas de concorrências mesmo após apresentarem, segundo ele, propostas capazes de garantir serviços por preços mais competitivos. Soster também direcionou críticas ao prefeito Alysson Bestene e à gestão da Seinfra.

Durante a coletiva, o secretário municipal de Infraestrutura, Antônio Cid Rodrigues Ferreira, conhecido como Cid Ferreira, rebateu as declarações e afirmou que tanto a atual gestão quanto a administração anterior sempre atuaram com transparência nos processos conduzidos pelo município.

“O ex-prefeito Tião Bocalom e o atual prefeito Alysson Bestene trabalham com transparência. Tanto que aqui estão os links. Não só a imprensa, como todo e qualquer cidadão daqui de Rio Branco ou de qualquer parte do país ou do mundo pode ter acesso”, afirmou.

o empresário questionou a retirada de empresas de concorrências

O empresário questionou a retirada de empresas de concorrências | Foto: Reprodução

Segundo Cid Ferreira, a administração municipal tem um histórico de serviços prestados sem irregularidades que comprometam a gestão. Ele também minimizou o impacto das acusações feitas pelo empresário.

“Trabalhamos com transparência, trabalhamos com honestidade. São seis anos, basicamente, de serviços prestados ao município, sem nenhum arranhão, tanto do ex-prefeito Bocalom como do prefeito Alysson, que agora assumiu. Isso, para mim, não tem nenhuma importância, como também para esses dois gestores. Isso não pesa nada”, declarou.

A coletiva foi realizada após Jarbas Soster cobrar publicamente uma intervenção do prefeito na condução dos processos de contratação da Seinfra. Entre as acusações, o empresário questionou a retirada de empresas de concorrências e afirmou que propostas com preços que considerava vantajosos estariam sendo descartadas.

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