Tremor ocorreu na região de Ayacucho e foi percebido por moradores e servidores em Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Tremor foi registrado em uma área pouco povoada e fo ipercebido em cidades do Acre — Foto: Reprodução

Um terremoto registrado nesta quinta-feira (20) na região de Ayacucho, no sul do Peru, foi percebido em diferentes pontos do Acre. Em Rio Branco, o tremor levou à evacuação do prédio da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), enquanto servidores de outros órgãos também relataram ter sentido a movimentação.

O abalo ocorreu por volta das 13h, no horário local do Peru. Há uma diferença entre as medições divulgadas pelas instituições sismológicas: o Instituto Geofísico do Peru (IGP) registrou magnitude 7,2, enquanto o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) apontou magnitude 6,7. Os órgãos também apresentam diferenças nos dados sobre profundidade e localização do epicentro.

De acordo com o IGP, o epicentro ficou a 35 quilômetros ao norte de Coracora, na província de Parinacochas, em Ayacucho, a 108 quilômetros de profundidade. O USGS, por sua vez, localizou o epicentro a cerca de 38 quilômetros a noroeste de Upahuacho.

Na Aleac, o tremor foi percebido durante o expediente. Por precaução, servidores deixaram o prédio após a movimentação ser sentida na estrutura. O expediente acabou sendo encerrado e os funcionários foram liberados.

O abalo também foi relatado na sede do Procon, localizada na Estação Experimental, em Rio Branco. Servidores disseram ter percebido móveis e objetos se movimentando durante o tremor.

Além da capital, houve relato de percepção do terremoto em Cruzeiro do Sul. A ocorrência chama atenção pela distância entre o epicentro, no território peruano, e as cidades acreanas onde moradores afirmaram ter sentido o movimento.

No Peru, o terremoto foi percebido em diferentes regiões. O IGP informou que o tremor alcançou intensidade III-IV em Coracora e foi sentido de forma moderada a forte em outras localidades. Apesar da magnitude, a profundidade do evento contribuiu para reduzir seus efeitos destrutivos.

As informações iniciais divulgadas por autoridades peruanas apontaram que não havia registro de vítimas fatais. Posteriormente, foram relatados danos em imóveis e estruturas de algumas localidades de Ayacucho, além de pessoas que se feriram durante a evacuação.

A Marinha peruana descartou a possibilidade de tsunami após o terremoto. O Peru está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, área de intensa atividade sísmica.

As informações são do g1 Acre.