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Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”

Cantor brincou com a apresentadora Patricia Poeta ao ver registro do início da carreira na TV Globo

Por Redação ContilNet
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Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Reprodução/TV Globo

Apresentadora Patrícia Poeta surpreendeu o cantor com registro do início da carreira durante atração matinal da TV Globo.

O cantor Xand Avião marcou presença no programa Encontro na manhã desta quinta-feira (20/8) e protagonizou um momento de muita descontração ao lado de Patrícia Poeta. A produção do matinal resgatou uma imagem antiga do início de sua trajetória musical, provocando gargalhadas do artista e do auditório.

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De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, ao se deparar com o visual que ostentava no passado no telão da atração, o forrozeiro reagiu na hora pedindo a remoção da foto.

“Ave Maria, apaga essa foto aí, gente, pelo amor de Deus. Que desgraça!”, brincou Xand Avião ao vivo durante o programa acompanhado pelo METRÓPOLES.

Mega hair, brincadeiras no estúdio e pesquisa de arquivo

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a conversa rendeu comentários bem-humorados entre o convidado e a apresentadora:

  • Segredo do Visual: Patrícia Poeta elogiou as madeixas compridas acreditando ser o cabelo natural do cantor, mas Xand revelou que tratava-se de um alongamento capilar (mega hair).

  • Diálogo Descontraído: Ao saber da compra do mega hair, a apresentadora disparou: “Bom, é seu porque você comprou, né?”, gerando risadas no estúdio.

  • Pesquisa de Arquivo: A equipe do programa explicou que costuma resgatar momentos marcantes e curiosos do histórico dos convidados antes das entrevistas.

  • Repercussão Rápida: O momento descontraído viralizou rapidamente entre os telespectadores e fãs do cantor nas redes sociais.

O que Xand Avião falou ao ver sua foto antiga no programa Encontro?

O cantor reagiu com bom humor pedindo para apagarem a foto e brincando com o visual antigo: “Ave Maria, apaga essa foto aí, gente, pelo amor de Deus… Que desgraça!”.

Qual era o segredo do cabelo comprido de Xand Avião no início da carreira?

Xand revelou à apresentadora Patrícia Poeta que o cabelo comprido que usava no início da carreira era, na verdade, um mega hair.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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