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Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira

Nas redes sociais, ele tem falado abortamento sobre sua reorganização de vida

Por Redação ContilNet
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Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira

Em meio às polêmicas envolvendo o artista Fiuk, as buscas pelo nome do cantor e ator tiveram uma alta de buscas na Web de acordo com dados do Google Trends, ferramenta que mostra a popularidade de termos de pesquisa e assuntos ao longo do tempo.

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O filho do cantor Fábio Jr., 72, declarou, nesta última segunda-feira (20), que teria sido “deserdado” pelo pai e admitiu que está tentando reconstruir a própria vida financeira. Nesta semana, Fiuk também revelou que estava vendendo sua Mercedes para pagar algumas dívidas.

Nas redes sociais, ele tem falado abortamento sobre sua reorganização de vida. Em meio a estas notícias, internautas têm aumentado o interesse e as buscas sobre o artista. Dados do Google Trends revelam um pico de procura pelo nome em comparação com os meses do último ano. O crescimento aconteceu de 15 a 20 de agosto de 2026.

Além disso, dentre as consultas mais frequentes, estão termos como “BBB Fiuk”, “Fiuk BBB” e “BBB”, com aumento de 90% nas procuras.

Por outro lado, em relação às consultas em alta, é possível observar termos como “Fiuk celebridade”, “Celebridade Fiuk”, “Celebridade Fiuk letra”, “Fiuk crise financeira” e “Fiuk depressão”.

Nas declarações recentes, o artista também tem se posicionado sobre precisar de aulas de educação financeira. “Preciso aprender, preciso de regularização financeira e não vou parar, vocês vão ver. Vou reconstruir minha vida inteira e vou fazer o negócio acontecer”, disse ele em um vídeo no Instagram publicado nesta quinta-feira (20).

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho
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