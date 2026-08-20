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Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra

Influenciador deixou o CDP de Caiuá após 10 meses e comemorou ao lado de familiares.

Por Redação ContilNet
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Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Instagram/Reprodução

Criador de conteúdo compartilhou vídeo em frente ao CDP de Caiuá após ter habeas corpus concedido pela Justiça.

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O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá, em São Paulo, na quarta-feira (19/8). Ao sair da unidade prisional onde permaneceu detido preventivamente por cerca de 10 meses, o criador de conteúdo ajoelhou-se na calçada e publicou o momento em suas redes sociais.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a soltura foi viabilizada após a concessão de um ordem de habeas corpus obtida por sua equipe de defesa.

“Eu volteeeeeeeeeei. Obrigado Deus 😭”, escreveu o influenciador ao divulgar o registro em frente ao presídio, em postagem acompanhada pela reportagem de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Operação Narco Bet, ausência no parto do filho e repercussão

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o caso envolveu desdobramentos marcantes ao longo do período de reclusão:

  • Prisão pela PF: Buzeira foi detido em outubro de 2025 no âmbito da Operação Narco Bet, voltada a apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

  • Ações Penais: Além da investigação da PF, o famoso responde a processos relacionados a jogos de azar e apurações sobre associação criminosa.

  • Apoio Familiar: A esposa de Buzeira, Hillary Yamashiro, e outros familiares e fãs o recepcionaram na saída do presídio.

  • Nascimento do Caçula: Devido ao período em que permaneceu preso preventivamente, o influenciador perdeu o nascimento do filho caçula, ocorrido em janeiro.

Onde o influenciador Buzeira estava cumprindo prisão preventiva?

Buzeira cumpria a medida cautelar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá, localizado no interior do estado de São Paulo.

Como foi a comemoração de Buzeira ao deixar o presídio?

O influenciador ajoelhou-se em frente ao portão do presídio, celebrou a liberdade ao lado da esposa e familiares e publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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