Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra

Criador de conteúdo compartilhou vídeo em frente ao CDP de Caiuá após ter habeas corpus concedido pela Justiça.
O influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, deixou o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá, em São Paulo, na quarta-feira (19/8). Ao sair da unidade prisional onde permaneceu detido preventivamente por cerca de 10 meses, o criador de conteúdo ajoelhou-se na calçada e publicou o momento em suas redes sociais.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a soltura foi viabilizada após a concessão de um ordem de habeas corpus obtida por sua equipe de defesa.
“Eu volteeeeeeeeeei. Obrigado Deus 😭”, escreveu o influenciador ao divulgar o registro em frente ao presídio, em postagem acompanhada pela reportagem de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.
Operação Narco Bet, ausência no parto do filho e repercussão
Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, o caso envolveu desdobramentos marcantes ao longo do período de reclusão:
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Prisão pela PF: Buzeira foi detido em outubro de 2025 no âmbito da Operação Narco Bet, voltada a apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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Ações Penais: Além da investigação da PF, o famoso responde a processos relacionados a jogos de azar e apurações sobre associação criminosa.
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Apoio Familiar: A esposa de Buzeira, Hillary Yamashiro, e outros familiares e fãs o recepcionaram na saída do presídio.
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Nascimento do Caçula: Devido ao período em que permaneceu preso preventivamente, o influenciador perdeu o nascimento do filho caçula, ocorrido em janeiro.
Onde o influenciador Buzeira estava cumprindo prisão preventiva?
Buzeira cumpria a medida cautelar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Caiuá, localizado no interior do estado de São Paulo.
Como foi a comemoração de Buzeira ao deixar o presídio?
O influenciador ajoelhou-se em frente ao portão do presídio, celebrou a liberdade ao lado da esposa e familiares e publicou um vídeo nas redes sociais agradecendo.