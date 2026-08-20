Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa

Ex de Éder Militão confirmou término nas redes sociais e anunciou pausa na web

Reprodução/Instagram

Influenciadora, que namorou Éder Militão em 2022, afirmou que ciclo chegou ao fim e pediu respeito à privacidade do ex-casal.

A influenciadora digital Cássia Lourenço utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira (20/8) para anunciar o fim de seu casamento com o empresário Rafael Corrêa. O casal havia reatado a união no final de 2023, após um período de separação em que Cássia viveu um relacionamento de forte repercussão com o zagueiro da Seleção Brasileira Éder Militão.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, a influenciadora ressaltou que manterá a postura discreta e não pretende divulgar os detalhes que motivaram o término.

“Relações podem chegar ao fim, e isso não apaga a história, o carinho, o respeito e tudo de bom que existiu. Algumas histórias simplesmente cumprem o seu ciclo, e cada um segue o seu caminho”, declarou Cássia Lourenço em trecho destacado pela coluna de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Histórico da união, relacionamento com Militão e afastamento da internet

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a trajetória amorosa da influenciadora esteve sob os holofotes nos últimos anos:

Casamento Inicial: Cássia e Rafael casaram-se originalmente em dezembro de 2021.

Período com Éder Militão: Após se separarem em 2022, Cássia engatou namoro com o jogador, fase marcada por polêmicas na festa de aniversário da filha do atleta com Karoline Lima (com quem Cássia posteriormente fez amizade).

Reconciliação: O casal Cássia e Rafael reatou o casamento no final de 2023.

Pausa nas Redes: A influenciadora avisou que se afastará do meio digital por alguns dias para “colocar a cabeça no lugar” e absorver o momento delicado.

Por que Cássia Lourenço e Rafael Corrêa terminaram?

A influenciadora não revelou os motivos específicos do término e declarou que essa será a única vez que se pronunciará sobre o assunto.

Qual a relação de Cássia Lourenço com Éder Militão?

Cássia namorou Éder Militão durante o ano de 2022, no período em que esteve separada de Rafael Corrêa.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet