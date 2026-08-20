Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça

Apresentadora desabafou nas redes sociais sobre a despedida de Vittorio Iódice

Reprodução/Redes sociais

Apresentadora compartilhou desabafo sincero sobre a saudade e o privilégio da nova jornada de Vittorio Iódice.

A apresentadora Adriane Galisteu usou suas redes sociais nesta quinta-feira (20/8) para compartilhar um momento de profunda emoção em sua vida pessoal. A comandante de atrações de TV acompanhou a ida do filho, Vittorio Iódice, para um renomado internato (boarding school) na Suíça, onde o jovem passará uma temporada de estudos e vivência internacional.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Yasmin Rajab para o portal METRÓPOLES, a artista refletiu sobre o impacto do distanciamento físico e o orgulho pelo amadurecimento do herdeiro.

“Sei o tamanho do privilégio e da oportunidade que ele está vivendo. Sei que esse tempo longe de casa vai fazê-lo crescer, mas saber de tudo isso não faz o coração de mãe apertar menos. A gente volta para casa com saudade antes mesmo de ir embora”, declarou Adriane Galisteu em publicação acompanhada pelo METRÓPOLES.

Formato de estudos na Europa e apoio familiar

Conforme detalhado pela cobertura de Yasmin Rajab no METRÓPOLES, a nova rotina do jovem envolve uma imersão educacional completa:

Duração do Intercâmbio: Vittorio permanecerá por cerca de seis meses na instituição de ensino particular, dormindo no próprio campus ao longo do ano letivo.

Estrutura de Apoio: A boarding school oferece formação acadêmica e convivência diária com estudantes de diversas partes do mundo.

Núcleo Familiar: O adolescente é fruto da união de Adriane Galisteu com o empresário Alexandre Iódice.

Repercussão com Fãs: A publicação da apresentadora recebeu milhares de mensagens de apoio e carinho de amigos, colegas da televisão e seguidores.

Para onde o filho de Adriane Galisteu mudou para estudar?

Vittorio Iódice mudou-se para a Suíça para estudar em uma boarding school (escola interna) privada, onde viverá no próprio campus durante o ano letivo.

Quem é o pai do filho de Adriane Galisteu?

Vittorio é filho da apresentadora Adriane Galisteu com o empresário Alexandre Iódice.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet