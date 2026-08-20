20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo

Mãe do comediante chorou ao cantar no palco em SP ao lado da filha Juliana Amaral

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Reprodução

Mãe e a irmã do comediante participam da produção de “Meu Filho é um Musical”, em cartaz no Teatro Renault em São Paulo.

A estreia VIP do espetáculo Meu Filho é um Musical, montagem que homenageia a vida e a trajetória do ator e comediante Paulo Gustavo, emocionou a plateia na noite de quarta-feira (19/8), em São Paulo. No palco, Dona Déa, mãe do artista falecido em maio de 2021 em decorrência da Covid-19, chorou e compartilhou desabafos sinceros com o público presente.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, Dona Déa integra a produção e faz participações especiais em sessões selecionadas da peça.

“Eu me emocionei demais na primeira cena em que apareço cantando e a voz embargou. Eu não consegui cantar direito, eu canto melhor. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo”, brincou Dona Déa em trecho destacado por Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Homenagem da família, direção e serviço da temporada

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a noite de abertura contou com discursos marcantes e homenagens de bastidores:

  • Brado de Memória: O encerramento da sessão contou com um entusiasmado “Viva Paulo Gustavo!”, puxado por Juliana Amaral, irmã do comediante e também produtora da montagem.

  • Declaração do Diretor: O diretor João Fonseca manifestou sua comoção antes de Dona Déa, ressaltando a presença espiritual do artista no projeto.

  • Temporada Paulistana: A peça cumpre temporada no Teatro Renault, localizado na região central de São Paulo, até o dia 11 de outubro.

  • Elenco Principal: O ator Pierre Baitelli é o responsável por interpretar Paulo Gustavo nos palcos.

Onde está em cartaz o musical sobre Paulo Gustavo?

O espetáculo Meu Filho é um Musical está em cartaz no Teatro Renault, localizado na região central da cidade de São Paulo, até o dia 11 de outubro.

Dona Déa participa de todas as apresentações do musical?

Não. As participações especiais de Dona Déa cantando e discursando no palco acontecem em sessões selecionadas do espetáculo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.