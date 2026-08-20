Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo

Mãe do comediante chorou ao cantar no palco em SP ao lado da filha Juliana Amaral

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Mãe e a irmã do comediante participam da produção de “Meu Filho é um Musical”, em cartaz no Teatro Renault em São Paulo.

A estreia VIP do espetáculo Meu Filho é um Musical, montagem que homenageia a vida e a trajetória do ator e comediante Paulo Gustavo, emocionou a plateia na noite de quarta-feira (19/8), em São Paulo. No palco, Dona Déa, mãe do artista falecido em maio de 2021 em decorrência da Covid-19, chorou e compartilhou desabafos sinceros com o público presente.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, Dona Déa integra a produção e faz participações especiais em sessões selecionadas da peça.

“Eu me emocionei demais na primeira cena em que apareço cantando e a voz embargou. Eu não consegui cantar direito, eu canto melhor. Mas estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo”, brincou Dona Déa em trecho destacado por Isabela Thurmann no METRÓPOLES.

Homenagem da família, direção e serviço da temporada

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann no METRÓPOLES, a noite de abertura contou com discursos marcantes e homenagens de bastidores:

Brado de Memória: O encerramento da sessão contou com um entusiasmado “Viva Paulo Gustavo!” , puxado por Juliana Amaral, irmã do comediante e também produtora da montagem.

Declaração do Diretor: O diretor João Fonseca manifestou sua comoção antes de Dona Déa, ressaltando a presença espiritual do artista no projeto.

Temporada Paulistana: A peça cumpre temporada no Teatro Renault, localizado na região central de São Paulo, até o dia 11 de outubro.

Elenco Principal: O ator Pierre Baitelli é o responsável por interpretar Paulo Gustavo nos palcos.

Onde está em cartaz o musical sobre Paulo Gustavo?

O espetáculo Meu Filho é um Musical está em cartaz no Teatro Renault, localizado na região central da cidade de São Paulo, até o dia 11 de outubro.

Dona Déa participa de todas as apresentações do musical?

Não. As participações especiais de Dona Déa cantando e discursando no palco acontecem em sessões selecionadas do espetáculo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet