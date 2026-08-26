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Procuradoria da República no Acre abre licitação para serviços de manutenção

Por Redação ContilNet
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Edital da ACEEBRA

A Procuradoria da República no Acre (PR/AC) publicou o edital do Pregão Eletrônico nº 02/2026 para contratar serviços contínuos de engenharia. O contrato terá duração de 12 meses e valor estimado em R$ 597.229,48.

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A sessão será realizada no dia 14 de setembro de 2026, às 10h30 (horário de Brasília), pelo site Comprasnet. O edital está disponível desde 25 de agosto no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no site do Ministério Público Federal. A contratação inclui manutenção de climatização, rede elétrica, sistemas de incêndio, abastecimento de água, esgoto, irrigação, automação predial, rede estruturada e geração de energia solar.

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