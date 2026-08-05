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Atlético de Madrid prepara oferta de R$ 178 milhões por Cuti Romero

Clube espanhol busca contratar o zagueiro argentino do Tottenham para atender pedido de Simeone.

Por Redação ContilNet
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Atlético de Madrid prepara oferta de R$ 178 milhões por Cuti Romero
Megan Briggs/Getty Images

Desejo antigo do técnico Diego Simeone, zagueiro argentino do Tottenham é o principal alvo dos Colchoneros para reformular a defesa.

O Atlético de Madrid está se movimentando nos bastidores do mercado da bola para reforçar seu setor defensivo. O principal alvo da equipe espanhola é o zagueiro argentino Cristian “Cuti” Romero, atualmente no Tottenham. A busca por um defensor se tornou prioridade diante das saídas iminentes dos laterais Matteo Ruggeri e Nahuel Molina, o que aliviará a folha salarial do clube.

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De acordo com as informações apuradas pelo jornalista Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, a diretoria espanhola prepara uma investida avaliada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 178 milhões na cotação atual).

“Com as saídas iminentes de Matteo Ruggeri e Nahuel Molina, o Atlético de Madrid quer reforçar o setor defensivo. Cuti Romero, zagueiro argentino do Tottenham, é alvo dos Colchoneros”, destacou Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Preferência por Simeone e concorrência da Inter de Milão

Conforme detalhado pela apuração de Mateus Arantes no METRÓPOLES, o interesse entre o jogador e a comissão técnica é recíproco:

  • Pedido de Simeone: O treinador argentino já havia solicitado a contratação do defensor de 28 anos na janela de transferências anterior, mas as tratativas não avançaram na época devido à pedida de 55 milhões de euros (R$ 326 milhões) dos Spurs.

  • Prioridade do Atleta: Apesar do assédio de outros gigantes do futebol europeu, Cuti Romero prioriza uma transferência para Madri pelo desejo de trabalhar sob o comando de Diego Simeone.

  • Proposta Concorrente: A Inter de Milão também está na disputa e apresentou uma oferta de 35 milhões de euros (R$ 207 milhões) fixos, acrescida de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em bônus.

Quanto o Atlético de Madrid pretende oferecer por Cuti Romero?

A equipe espanhola prepara uma proposta de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 178 milhões).

Qual clube concorre com o Atlético de Madrid pela contratação de Cuti Romero?

A Inter de Milão apresentou uma oferta formal de 35 milhões de euros mais 5 milhões em metas, mas o jogador prioriza trabalhar com o técnico Diego Simeone.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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