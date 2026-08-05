Fortaleza x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Fortaleza x Palmeiras é uma das partidas programadas para nesta quarta-feira (05/08) por Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e será realizado no Arena Pantanal, em Fortaleza.
O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.
Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo
Os torcedores poderão acompanhar Fortaleza x Palmeiras ao vivo por Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Fortaleza x Palmeiras
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 05/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Arena Pantanal, Fortaleza
- Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
- Fase: Oitavas de final
A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.