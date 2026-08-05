07/08/2026
ContilNet Notícias Logo
07/08/2026
ContilPop
Filha de Xande de Pilares é mordida na escola e mãe desabafa
Filme brasileiro passa a ser indicado apenas para maiores de 18 anos
Flávia Saraiva aposta em Ney e Luiz Gonzaga para o seu novo solo
Ratinho é criticado após dizer que cantor está com “cara de viado”
Leonardo viraliza ao comprar 60 porcos e pedir ajuda para fazer PIX
Despedida de surfista para cão de estimação no mar viraliza e gera debate
Entenda boatos que ligam Neymar a post de Shawn Mendes para Marquezine
Lucas Leto reflete sobre rótulo de galã e novo papel em novela da Globo
Pais de criança morta recorrem para aumentar indenização de Amado Batista
Cristiano Ronaldo defende corpo de Georgina e comentário viraliza

Fortaleza x Palmeiras onde assistir: horário e informações do jogo

Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Fortaleza x Palmeiras onde assistir
Fortaleza x Palmeiras — Copa do Brasil, em 05/08/2026 às 21h30.

Fortaleza x Palmeiras é uma das partidas programadas para nesta quarta-feira (05/08) por Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e será realizado no Arena Pantanal, em Fortaleza.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Fortaleza x Palmeiras ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Fortaleza x Palmeiras ao vivo por Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video. É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Fortaleza x Palmeiras
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 05/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Pantanal, Fortaleza
  • Transmissão: Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video
  • Fase: Oitavas de final

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.