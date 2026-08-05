Mijatovic revela que Vini Jr. recusou renovação e sinaliza possível venda do atacante

Ex-atacante revelou que o brasileiro rejeitou a oferta espanhola e aponta chance de venda ao Arsenal.

James Gill - Danehouse/Getty Images

Com apenas um ano restante de contrato e na mira do Arsenal, brasileiro pede salário equivalente ao de Mbappé para estender vínculo.

A novela em torno da renovação contratual do atacante Vinicius Júnior com o Real Madrid ganhou desdobramentos decisivos. Pedja Mijatovic, ídolo e ex-jogador do clube merengue, revelou publicamente em participação no rádio espanhol que o camisa 7 brasileiro rejeitou a proposta de extensão apresentada pela diretoria madrilenha.

De acordo com as informações apuradas pelo repórter Mateus Arantes para o portal METRÓPOLES, com o vínculo do atleta se encerrando na próxima temporada, o Real Madrid pode optar pela venda imediata para evitar perder o jogador sem custos.

“Já sabemos o que o Real Madrid ofereceu a ele, e Vinicius rejeitou. Neste momento do verão, com apenas um ano restante em seu contrato, toda essa situação me leva a crer que Vinicius não está muito interessado em renovar”, declarou Pedja Mijatovic no programa El Larguero, conforme destacado por Mateus Arantes no METRÓPOLES.

Assédio do Arsenal e pedida para alcançar o teto de Mbappé

Conforme detalhado pela reportagem de Mateus Arantes no METRÓPOLES, os bastidores da negociação envolvem cifras bilionárias e o interesse direto da Premier League:

Interesse dos Gunners: O Arsenal monitora a situação e estuda apresentar uma oferta recorde de cerca de R$ 888 milhões para contratar o brasileiro ainda nesta janela de transferências.

Pedida de Valorização: Para permanecer no Santiago Bernabéu, Vini Jr. solicita um aumento de 5 milhões de euros ao ano, buscando igualar seus vencimentos aos do francês Kylian Mbappé (cerca de 20 milhões de euros líquidos anuais).

Progressão Contratual: Pelo contrato assinado em 2022, o atacante recebe 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 106 milhões) neste último ano de vínculo.

Risco de Mercado: Mijatovic enfatizou que a diretoria espanhola prefere arrecadar um montante significativo agora a correr o risco de o atleta assinar um pré-contrato de graça a partir de janeiro.

Por que Vini Jr. recusou a proposta de renovação do Real Madrid?

Segundo o ex-jogador Pedja Mijatovic, o atacante rejeitou a oferta atual do Real Madrid por buscar valorização salarial próxima aos vencimentos de Kylian Mbappé (cerca de 20 milhões de euros anuais).

Qual clube inglês tem interesse na contratação imediata de Vini Jr.?

O Arsenal demonstra forte interesse na contratação do brasileiro e planeja apresentar uma proposta financeira expressiva para contratá-lo nesta janela.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet