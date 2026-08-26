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Palmeiras x Santos onde assistir: transmissão e horário do jogo

Confronto terá início às 21h30 (de Brasília); escalações podem sofrer mudanças até momentos antes da bola rolar

Por ContilNet Esportes
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Palmeiras x Santos onde assistir
Palmeiras x Santos — Copa do Brasil, em 26/08/2026 às 21h30.

Palmeiras x Santos é uma das partidas programadas para nesta quarta-feira (26/08) por Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e será realizado no Nubank Parque, em São Paulo.

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A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.

Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo

O jogo entre Palmeiras e Santos terá transmissão por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Palmeiras x Santos
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 26/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Nubank Parque, São Paulo
  • Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view)
  • Fase: Quartas de final

A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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