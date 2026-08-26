Palmeiras x Santos onde assistir: transmissão e horário do jogo

Palmeiras x Santos é uma das partidas programadas para nesta quarta-feira (26/08) por Copa do Brasil. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) e será realizado no Nubank Parque, em São Paulo.
A partida coloca frente a frente equipes que buscam regularidade. Mudanças táticas, retornos de jogadores e possíveis ausências podem alterar o cenário esperado para o duelo.
Onde assistir Palmeiras x Santos ao vivo
O jogo entre Palmeiras e Santos terá transmissão por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view). A disponibilidade pode variar conforme a região e o plano contratado pelo assinante.
Escalações
As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.
Ficha do jogo
- Jogo: Palmeiras x Santos
- Campeonato: Copa do Brasil
- Data: 26/08/2026
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: Nubank Parque, São Paulo
- Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Prime Video (streaming) e Premiere (pay-per-view)
- Fase: Quartas de final
A expectativa é de um confronto equilibrado, com as duas equipes tentando impor seu estilo desde o começo. A confirmação das escalações poderá modificar a leitura inicial da partida.
As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.