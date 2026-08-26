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Vasco da Gama x Vitória onde assistir: transmissão e horário do jogo

Equipes se enfrentam por Copa do Brasil; veja onde assistir e como chegam para o confronto

Por ContilNet Esportes
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Vasco da Gama x Vitória onde assistir
Vasco da Gama x Vitória — Copa do Brasil, em 26/08/2026 às 21h30.

Vasco da Gama e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (26/08), às 21h30 (de Brasília), em compromisso válido por Copa do Brasil. O duelo está marcado para no São Januário, em Rio de Janeiro e reúne duas equipes em busca de um resultado importante na competição.

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O encontro pode ter impacto direto nos objetivos dos clubes dentro do campeonato. Por isso, a tendência é que as comissões técnicas utilizem o que têm de melhor disponível, respeitando eventuais desfalques e o desgaste do calendário.

Onde assistir Vasco da Gama x Vitória ao vivo

Os torcedores poderão acompanhar Vasco da Gama x Vitória ao vivo por Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), e plataforma Amazon Prime Vídeo (streaming). É recomendável conferir a programação atualizada da emissora ou plataforma.

Escalações

As escalações ainda não foram divulgadas. Esta matéria poderá ser atualizada quando os clubes confirmarem os titulares.

Ficha do jogo

  • Jogo: Vasco da Gama x Vitória
  • Campeonato: Copa do Brasil
  • Data: 26/08/2026
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, Rio de Janeiro
  • Transmissão: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Premiere (pay-per-view), e plataforma Amazon Prime Vídeo (streaming)
  • Fase: Quartas de final

A definição dos titulares e as últimas notícias dos departamentos médicos serão determinantes para o cenário final do confronto.

As informações sobre transmissão e escalações podem sofrer alterações até o início da partida.

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