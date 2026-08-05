Renato Moicano confirma revanche contra Brian Ortega no UFC 331

Confronto válido pela categoria peso-leve (até 70 kg) acontece no dia 19 de setembro; lutadores deveriam ter se enfrentado no início do ano.
O lutador brasiliense Renato Moicano teve sua revanche confirmada contra o norte-americano Brian Ortega no card do UFC 331, evento agendado para o dia 19 de setembro em Los Angeles, na Califórnia. O anúncio oficial da organização foi divulgado nesta quarta-feira (5/8).
De acordo com as informações apuradas pela repórter Ana Beatriz Martins para o portal METRÓPOLES, o duelo pela divisão dos leves (até 70 kg) remarca o encontro que acabou adiado no início da temporada.
“A luta do brasiliense contra o norte-americano deveria ter acontecido em março, no UFC 326, mas foi cancelada devido à lesão de Ortega. Por isso, Moicano acabou lutando contra Chris Nolan, em combate vencido pelo brasileiro”, destacou Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES.
Retorno ao Top 10 e histórico entre os atletas
Conforme acompanhado e detalhado pela reportagem de Ana Beatriz Martins no METRÓPOLES, o embate carrega um histórico de rivalidade entre os dois competidores:
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Primeiro Encontro: Moicano e Ortega se enfrentaram pela primeira vez no octógono em 2017, na categoria peso-pena, ocasião em que o estadunidense venceu por finalização.
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Retorno ao Top 10: Após o cancelamento da luta anterior com Ortega, Moicano superou Chris Nolan, consolidando sua volta ao seleto grupo dos dez melhores da divisão dos leves.
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Outras Lutas Confirmadas: O card do UFC 331 também contará com o combate entre Gable Steveson e Sean Sharaf, na divisão dos pesados (até 120 kg), e o duelo entre Tai Tuivasa e o medalhista olímpico Robelis Despaigne.
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Main Event: A atração principal do evento em Los Angeles ainda será anunciada pela organização nos próximos dias.
Quando e onde será a luta entre Renato Moicano e Brian Ortega?
A revanche será realizada no UFC 331, marcado para o dia 19 de setembro, em Los Angeles, Califórnia.
Em qual categoria acontecerá o duelo no UFC 331?
A luta entre o brasileiro e o norte-americano será válida pela categoria peso-leve (até 70 kg).