Lito Sousa chora ao falar do filho após diagnóstico de doença rara: “Queria mais tempo”

Influenciador falou sobre a doença, a família e o desejo de ter mais tempo ao lado do filho

Lito quis deixar registrado, com suas próprias palavras, como recebeu a notícia, enquanto ainda se sente plenamente consciente da situação./Foto: reprodução

Poucos dias depois de a família tornar público o diagnóstico de uma doença rara e grave, o produtor de conteúdo Lito Sousa decidiu falar pessoalmente com o público. Aos 59 anos, ele apareceu em um vídeo divulgado nesta quarta-feira (26) no canal Aviões e Músicas, onde construiu uma comunidade de fãs ao longo dos anos.

A gravação, no entanto, não foi feita agora. O vídeo foi registrado no mesmo dia em que Lito e a esposa, Mila Seidl, receberam a confirmação de que ele tem a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

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A decisão de gravar imediatamente teve um motivo. Lito quis deixar registrado, com suas próprias palavras, como recebeu a notícia, enquanto ainda se sente plenamente consciente da situação. A preocupação dele é que a evolução da doença possa comprometer suas funções cognitivas.

“Eu quis gravar esse vídeo enquanto eu ainda tenho cognição, porque eu não sei quanto tempo. Pode ser semanas, pode ser meses”, afirmou.

No relato, Lito fala sobre a possibilidade da morte sem esconder a serenidade com que tenta enfrentar o diagnóstico. Ele afirma que viveu uma vida da qual se orgulha e, por isso, não diz ter medo de morrer. O momento mais difícil, porém, aparece quando o assunto é o filho.

Visivelmente emocionado, o produtor de conteúdo lamenta a possibilidade de não ter mais tempo para acompanhar o crescimento do menino e aproveitar os momentos simples que compartilham juntos.

“Eu queria ter muito mais tempo com ele”, disse.

Antes de chegar ao diagnóstico, Lito já enfrentava uma longa investigação médica. Ele havia passado por um tratamento contra o câncer e, posteriormente, começou a apresentar sintomas que levaram os médicos a considerar outras hipóteses, incluindo uma possível encefalite autoimune.

Com o avanço do quadro e novos exames, os médicos chegaram ao diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição degenerativa rara. Desde então, a rotina da família mudou.

Lito e Mila agora procuram pesquisadores, especialistas e instituições que desenvolvem estudos sobre a doença, inclusive fora do Brasil. O produtor de conteúdo chegou a gravar uma mensagem em inglês direcionada a centros de pesquisa internacionais, na tentativa de encontrar novas possibilidades.

Segundo Mila, a divulgação do vídeo foi adiada porque Lito queria preservar aquele primeiro momento após a confirmação do diagnóstico e ser ele próprio a contar sua história.

Mesmo diante das incertezas, o influenciador afirma que não desistiu. Conhecido por valorizar a ciência, ele diz continuar acreditando na busca por alternativas, mas também se apoia na fé.

Entre a preocupação com o futuro e a esperança de uma reviravolta, Lito decidiu mostrar aos seguidores um lado que normalmente não aparece nas redes: o momento em que uma notícia inesperada muda completamente os planos de uma família.