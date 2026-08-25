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Conta de luz no Acre ficará 5,2% mais barata a partir desta semana; entenda

A medida entra em vigor nesta quarta-feira (26) para os consumidores atendidos em baixa tensão

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Conta de luz no Acre ficará 5,2% mais barata a partir desta semana; entenda
Acre terá redução na tarifa de energia elétrica/Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

Uma boa notícia aos consumidores do Acre: uma decisão tomada pela Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) definiu que as tarifas de energia elétrica serão reduzidas nas áreas de concessão da Energisa Acre, Energisa Rondônia, Enel Ceará, Energisa Tocantins e Sulgipe.

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A medida entra em vigor nesta quarta-feira (26) para os consumidores atendidos em baixa tensão, dentre residências e pequenos comércios.

LEIA TAMBÉM: Boa notícia! Conta de energia terá redução no Acre; veja a partir de quando

De acordo com a Aneel, a Energisa Acre terá efeito médio de -5,20%. Já a Energisa Rondônia terá -10,63%; Enel Ceará (-6,65%); Sulgipe (-4,63%); Energisa Tocantins (-1,36%).

O impacto tarifário refere-se aos reajustes homologados em 2025 para Energisa Acre e Rondônia.

Quanto maior o efeito médio do reajuste tarifário homologado anteriormente, maior será a redução agora percebida, dado que o rateio definido pela ANEEL tem por objetivo equilibrar as elevações tarifárias.

Conteúdo Original / Fonte: Aneel
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