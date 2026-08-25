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Com salários de até R$ 10 mil, Prefeitura do Acre abre processo seletivo

As inscrições começaram no dia 24 e vão até 28 de agosto de 2026

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Com salários de até R$ 10 mil, Prefeitura do Acre abre processo seletivo
O município de Assis Brasil, no interior do Acre, está com processo seletivo aberto/Foto: Reprodução

A Prefeitura de Assis Brasil abriu um edital de processo seletivo simplificado com vagas na área da saúde. O edital foi publicado na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado (DOE)

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De acordo com o decreto, são 11 vagas, entre imediatas e cadastro de reserva. As inscrições começaram no dia 24 e vão até 28 de agosto de 2026, no horário compreendido entre 7h às 12h e 14h às 17h, no Auditório Prefeito José Monteiro da Silva.

As três vagas imediatas e os oito cadastros de reserva estão distribuídos para as ocupações de fisioterapeuta, psicólogo, médico e farmacêutico. Todas são de nível superior e possuem jornada de 30h (psicólogo) ou 40h (demais cargos). A remuneração é de R$ 4.340 para fisioterapeuta, R$ 2.732 para psicólogo, R$ 10 mil para médico e R$ 6.380 para farmacêutico.

Cargos e vencimentos do processo seletivo/Foto: Reprodução

O prédio fica situado à Avenida Raimundo Chaar, nº 362, bairro Centro, em Assis Brasil. Será necessário fazer o preenchimento do Formulário de Inscrição (Anexo IV), que também está disponível no site oficial da Prefeitura Municipal de Assis Brasil.

Veja o edital:

Processo seletivo Assis Brasil

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