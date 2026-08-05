Bocalom se reúne com Aécio em Brasília para alinhar campanha

Reunião aborda planejamento eleitoral e a vinda de nomes de destaque da legenda ao Acre

O encontro faz parte da preparação da pré-campanha. /Foto:reprodução

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSDB, Tião Bocalom, cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (5), onde participa de uma reunião com o presidente nacional da sigla, Aécio Neves, Aécio Neves e com o secretário-geral do partido, o deputado federal Adolfo Viana. Adolfo Viana

O encontro faz parte da preparação da pré-campanha e tem como objetivo alinhar as estratégias que serão adotadas pelo partido na disputa pelo Palácio Rio Branco nas eleições deste ano.

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Durante a reunião, a direção nacional e a executiva estadual do PSDB discutem a estrutura da campanha, o planejamento das ações políticas e a organização das atividades que serão realizadas ao longo do período eleitoral. A intenção é fortalecer a presença da pré-candidatura em todas as regiões do Acre e ampliar o diálogo com o eleitorado.

Outro tema em discussão é a participação de lideranças nacionais do PSDB na campanha acreana. A expectativa da legenda é trazer nomes de destaque do partido para cumprir agendas no estado, reforçando a pré-candidatura de Bocalom durante o processo eleitoral.