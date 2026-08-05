05/08/2026
ContilNet Notícias Logo
05/08/2026
ContilPop
Tirullipa terá que indenizar mulheres por “brincadeira” na Farofa da Gkay
Perez Hilton preocupa fãs durante transmissão e é levado ao hospital
Noiva de Oruam chama atenção com corpo diferente; veja repercussão
Giovanna Grigio volta às novelas em “Por Você”; veja bastidores
“Cansado de ser odiado”, diz Wagner Moura ao desabafar sobre política
Grande Otelo 2026 premia 2 filmes na categoria principal; veja vencedores
Neta de Carlos Alberto de Nóbrega comemora fim do tratamento contra câncer
Thais Carla planeja cirurgias reparadoras pós-100 kg; veja cuidados
Edson Gomes evolui bem e deve deixar a semi-UTI nesta terça (4/8)
Bianca Andrade é criticada por fala sobre mãe do 2º filho de Fred

Bocalom se reúne com Aécio em Brasília para alinhar campanha

Reunião aborda planejamento eleitoral e a vinda de nomes de destaque da legenda ao Acre

Por Sávio Buriti, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Bocalom se reúne com Aécio em Brasília para alinhar campanha
O encontro faz parte da preparação da pré-campanha. /Foto:reprodução

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSDB, Tião Bocalom, cumpre agenda em Brasília nesta quarta-feira (5), onde participa de uma reunião com o presidente nacional da sigla, Aécio Neves, Aécio Neves e com o secretário-geral do partido, o deputado federal Adolfo Viana. Adolfo Viana

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O encontro faz parte da preparação da pré-campanha e tem como objetivo alinhar as estratégias que serão adotadas pelo partido na disputa pelo Palácio Rio Branco nas eleições deste ano.

LEIA TAMBÉM: “Pesquisa para mim não vale nada”, diz Bocalom após aparecer em 3º lugar

Durante a reunião, a direção nacional e a executiva estadual do PSDB discutem a estrutura da campanha, o planejamento das ações políticas e a organização das atividades que serão realizadas ao longo do período eleitoral. A intenção é fortalecer a presença da pré-candidatura em todas as regiões do Acre e ampliar o diálogo com o eleitorado.

Outro tema em discussão é a participação de lideranças nacionais do PSDB na campanha acreana. A expectativa da legenda é trazer nomes de destaque do partido para cumprir agendas no estado, reforçando a pré-candidatura de Bocalom durante o processo eleitoral.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.