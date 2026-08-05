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Charlene Lima celebra força das mulheres e união de partidos durante convenção

Pré-candidata também destacou a união entre as siglas da alianças na convenção

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Charlene Lima celebra força das mulheres e união de partidos durante convenção
Pré-candidata a deputada estadual pelo PL, Charlene Lima/Foto: reprodução

Durante a convenção que oficializou a chapa de Mailza Assis e Jéssica Sales, na última terça-feira (4), a pré-candidata a deputada estadual pelo PL, Charlene Lima, destacou a força da mulher em seu discurso.

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No palco montado no ginásio do Sesc Bosque, onde foi realizada a convenção, Charlene exaltou o perfil e a trajetória de diversas lideranças políticas.

“Uma mulher de direita, uma mulher do bem, uma mulher trabalhadora, uma mulher que nos orgulha com o seu trabalho, com a sua missão”, disse Charlene.

A pré-candidata também destacou a união entre as siglas da alianças na convenção e reforçou o apoio a Gladson e Bittar.

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“Vamos juntos com o senador Marcio Bittar, com o senador Gladson Camelí e todos os partidos aliados que estão aqui representados por essa galera linda”, destacou.

A convenção reuniu quase 20 mil pessoas. O ato marcou a oficialização das candidaturas ao governo do Estado, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

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