Durante a convenção que oficializou a chapa de Mailza Assis e Jéssica Sales, na última terça-feira (4), a pré-candidata a deputada estadual pelo PL, Charlene Lima, destacou a força da mulher em seu discurso.
No palco montado no ginásio do Sesc Bosque, onde foi realizada a convenção, Charlene exaltou o perfil e a trajetória de diversas lideranças políticas.
“Uma mulher de direita, uma mulher do bem, uma mulher trabalhadora, uma mulher que nos orgulha com o seu trabalho, com a sua missão”, disse Charlene.
A pré-candidata também destacou a união entre as siglas da alianças na convenção e reforçou o apoio a Gladson e Bittar.
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“Vamos juntos com o senador Marcio Bittar, com o senador Gladson Camelí e todos os partidos aliados que estão aqui representados por essa galera linda”, destacou.
A convenção reuniu quase 20 mil pessoas. O ato marcou a oficialização das candidaturas ao governo do Estado, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).
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