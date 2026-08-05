Inácio Moreira e Alan Rick serão sabatinados | Foto: Reprodução

A programação da quinta noite da Expoacre 2026, nesta quarta-feira (5), contará com mais uma rodada das sabatinas promovidas pelo ContilNet com os candidatos das eleições deste ano. Às 20h, o entrevistado será o candidato ao Governo do Acre, Alan Rick, e, na sequência, às 21h, será a vez do candidato ao Senado, Inácio Moreira.

Produzidas pela Orna Audiovisual, as entrevistas terão 30 minutos de duração para cada participante e seguirão um formato previamente definido para assegurar igualdade de condições entre todos os candidatos.

As regras, incluindo a ordem e o tempo de cada etapa, foram estabelecidas por meio de sorteio realizado com a participação dos representantes das candidaturas.

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As sabatinas possui um momento inicial para apresentação do candidato, seguido por quatro perguntas fixas sobre temas considerados prioritários para cada cargo. Na disputa pelo Governo, os assuntos incluem saúde, segurança pública e geração de empregos. Já para o Senado, as perguntas abordam a reconstrução da BR-364, destinação de emendas parlamentares e a escala de trabalho 6×1.

Além das questões temáticas, os candidatos responderão a três perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo e, ao final, terão espaço para as considerações finais.

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