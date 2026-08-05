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Mailza contrata marqueteiro que impressionou Bolsonaro em 2022; conheça

Durante o encontro desta quarta-feira, Paulo Moura apresentou parte da estratégia de comunicação

Por Suene Almeida, ContilNet
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Moura ganhou projeção nacional durante as eleições de 2022
Moura ganhou projeção nacional durante as eleições de 2022 | Foto: ContilNet

A campanha da governadora Mailza Assis à reeleição terá como marqueteiro o estrategista político Paulo Moura, que participou nesta quarta-feira (5) do grande encontro de lideranças da chapa governista, em Rio Branco.

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Moura ganhou projeção nacional durante as eleições de 2022, quando foi recebido pelo então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Na ocasião, segundo reportagem do jornal O Globo, o estrategista apresentou seu currículo ao presidente e a conversa teria despertado o interesse de Bolsonaro, que o convidou para seguir até o Palácio do Planalto, onde também conheceu os filhos do então chefe do Executivo, Flávio e Carlos Bolsonaro.

Na época, O Globo mostrou que parte das credenciais apresentadas por Moura era alvo de questionamentos. O estrategista afirmava ter participado de 116 campanhas eleitorais, com 101 vitórias, enquanto o jornal encontrou registros públicos de apenas parte dessas atuações no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Moura, por sua vez, manteve a informação de que possui ampla experiência em campanhas no Brasil e no exterior.

LEIA TAMBÉM: Quem coordenará a campanha de Mailza e Jéssica ao governo? Veja os nomes

Em sua biografia profissional, no site Poder 360, o marqueteiro informa ser fundador da Exata Inteligência Política, pós-graduado em Marketing Político pela UFMG, com especialização na Universidade de Harvard e atuação como professor visitante da George Washington University, além de integrar associações internacionais da área e acumular quatro prêmios REED Awards, considerados entre os principais reconhecimentos do marketing político.

Durante o encontro desta quarta-feira, Paulo Moura apresentou parte da estratégia de comunicação aos candidatos a deputado estadual e federal da coligação. Segundo ele, haverá uma estrutura específica para atender as campanhas proporcionais.

“A partir da determinação da governadora, vocês terão uma agência e uma produtora exclusiva para cuidar dos proporcionais. Vocês terão um marqueteiro, que não sou eu, exclusivo para cuidar de vocês. Vão receber um kit padronizado. Nós precisamos ter uma comunicação unificada”, afirmou.

A definição de Paulo Moura como responsável pelo marketing da campanha ocorre na fase inicial da corrida eleitoral, após a oficialização da chapa formada por Mailza Assis e Jéssica Sales para a disputa ao Governo do Acre.

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