Padre Fábio de Melo emociona multidão em noite de show na Expoacre

Ao longo do espetáculo, o sacerdote interpretou alguns dos maiores sucessos de sua carreira

A cada canção, a plateia respondia com entusiasmo, criando um ambiente de devoção e celebração | Foto: ContilNet

O show católico do Padre Fábio de Melo reuniu uma verdadeira multidão na noite desta terça-feira (4), durante a programação da ExpoAcre 2026, em Rio Branco. Milhares de pessoas lotaram o espaço de eventos para acompanhar uma apresentação marcada por música, espiritualidade e emoção.

Ao longo do espetáculo, o sacerdote interpretou alguns dos maiores sucessos de sua carreira, sendo acompanhado em coro pelo público. Durante a apresentação, também fez momentos de oração, reflexão e levou palavras de fé, esperança e motivação aos presentes, tornando a noite ainda mais especial.

A cada canção, a plateia respondia com entusiasmo, criando um ambiente de devoção e celebração. Fiéis de diversas cidades do Acre e visitantes que participam da feira prestigiaram o show, considerado um dos mais aguardados da programação deste ano.

A apresentação reforçou o sucesso da ExpoAcre 2026, que mais uma vez atraiu grande público e ofereceu uma programação diversificada, reunindo atrações culturais, religiosas e musicais para pessoas de todas as idades.

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Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet