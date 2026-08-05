TRE reforça prazo para voto em trânsito; solicitação termina em agosto

Entre os públicos que podem solicitar a transferência temporária estão mesários convocados

Entre os públicos que podem solicitar a transferência temporária estão mesários convocados/Foto: Reprodução

A diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), Verônica Costa, concedeu entrevista ao ContilNet nesta quarta-feira (5), antes da palestra “Propaganda Eleitoral, Desinformação e Deepfake”, realizada às 9h30, no plenário da Corte, com a participação do juiz auxiliar do TRE-AC, Leandro Leri Gross.

Durante a conversa, Verônica chamou a atenção para um dos principais prazos do calendário eleitoral: o encerramento do período para solicitação do voto em trânsito e da transferência temporária de eleitor, que termina no próximo dia 20 de agosto.

Segundo a diretora, o voto em trânsito é destinado aos eleitores que estarão fora do seu domicílio eleitoral no dia da votação. Neste ano, por se tratar de eleição presidencial, quem estiver em outro estado poderá solicitar o serviço para votar no cargo de presidente da República.

“Quem estiver fora do estado onde vota poderá fazer a solicitação até o dia 20 de agosto, por meio da página do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral, para garantir o direito ao voto”, explicou.

Verônica também destacou que os eleitores que permanecerão no Acre, mas estarão em um município diferente daquele onde estão inscritos, podem requerer a chamada Transferência Temporária de Eleitor (TTE), nome técnico do procedimento.

A medida permite que pessoas que estarão em outro município por motivo de trabalho ou serviço consigam exercer o direito ao voto no local onde estarão no dia da eleição.

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Entre os públicos que podem solicitar a transferência temporária estão mesários convocados para atuar em cidades diferentes de seu domicílio eleitoral e policiais que serão deslocados para reforçar a segurança em outros municípios durante o pleito.

De acordo com a diretora, o prazo é necessário para que a Justiça Eleitoral organize as seções e prepare as urnas que atenderão esses eleitores. “O pedido precisa ser feito até o dia 20 porque a Justiça Eleitoral precisa desse período para preparar as urnas que vão receber esses votos”, ressaltou.

O TRE-AC orienta que as solicitações sejam feitas dentro do prazo por meio dos canais oficiais da Justiça Eleitoral, evitando que o eleitor fique impossibilitado de votar no dia da eleição.