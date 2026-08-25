Policiais interceptam celulares arremessados para dentro de presídio no Acre

Material foi encontrado após policiais penais flagrarem um pacote sendo arremessado para a unidade

A ocorrência foi registrada durante o trabalho de vigilância realizado na unidade penal./ Foto: Assessoria

Policiais penais apreenderam sete aparelhos celulares que foram arremessados para dentro da Unidade Penal Evaristo de Moraes (UPEM), em Sena Madureira, na madrugada desta terça-feira (25).

De acordo com informações divulgadas pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) e pela Polícia Penal, os agentes que estavam de plantão na unidade perceberam a entrada de um pacote no interior do presídio.

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Ao verificar o conteúdo da embalagem, os policiais encontraram sete celulares, além de carregadores. Todo o material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada durante o trabalho de vigilância realizado na unidade penal. Segundo o Iapen e a Polícia Penal, a ação faz parte das medidas adotadas para reforçar a segurança, manter a ordem e impedir a entrada de materiais ilícitos nas unidades prisionais do estado.