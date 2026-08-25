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Prefeitura remaneja R$ 5 milhões para Saúde, Educação e outras áreas

Considerando todos os valores publicados, as alterações somam R$ 5.032.465,93

Por Juan Vinícius, ContilNet
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os recursos são para as ações desenvolvidas pelas duas secretarias
Considerando todos os valores publicados, as alterações somam R$ 5.032.465,93 — Foto: ContilNet

A Prefeitura de Rio Branco abriu novos créditos suplementares para reforçar o orçamento de diferentes secretarias municipais. Os decretos com as alterações orçamentárias foram publicados na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Estado.

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Somados, os valores informados nos decretos chegam a aproximadamente R$ 5,03 milhões, distribuídos entre as áreas de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos, Meio Ambiente, Educação e Infraestrutura e Mobilidade Urbana.

A maior parcela é destinada à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que recebeu a abertura de crédito suplementar de R$ 2 milhões.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) aparece em quatro alterações orçamentárias. Os valores são de R$ 335 mil, R$ 159.996, R$ 973 mil e R$ 490 mil, que, juntos, representam cerca de R$ 1,95 milhão.

Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), foi aberto crédito de R$ 829.469,93. O ato referente à pasta foi republicado por incorreção no Diário Oficial.

LEIA TAMBÉM: Tá na conta! Prefeitura libera pagamento de agosto dos servidores

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) aparece em dois créditos, de R$ 55 mil e R$ 20 mil, totalizando R$ 75 mil.

Já a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra) recebeu crédito suplementar no valor de R$ 170 mil.

Considerando todos os valores publicados, as alterações somam R$ 5.032.465,93.

Confira o decreto: 

Creditos suplementares – Rio Branco

 

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