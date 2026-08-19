“Logo estaremos juntas”, diz Nathalia Timberg sobre mortes de Laura Cardoso e Glória Menezes

Mensagens relembram parcerias profissionais e amizade iniciada nas primeiras décadas da televisão/ Foto: Reprodução

A atriz Nathalia Timberg, de 97 anos, manifestou-se publicamente nesta terça-feira (18) sobre a perda de duas das maiores referências da teledramaturgia brasileira: Laura Cardoso (1927-2026) e Glória Menezes (1934-2026). Em depoimentos em vídeo divulgados no perfil do empresário Marcus Montenegro em rede social, a veterana relembrou a convivência profissional com as artistas e refletiu sobre a própria trajetória.

Na mensagem dedicada a Laura Cardoso, Nathalia ressaltou a admiração construída desde os primeiros anos de carreira no rádio e na televisão.

“Laura, você é das atrizes que eu aprendi a admirar muito cedo. Não sei como começou, não sei como continuou”, afirmou. “Nós não sabemos nada além do que está aqui, mas pelo menos na nossa imaginação existe alguma coisa que se volatiliza conosco, que tem chance de se encontrar. Eu adoraria! Você é das pessoas que me marcaram, pelo que emanava, pela atriz que eu admirava e pela mulher que eu conhecia.”

Em outro trecho da gravação, Nathalia comentou a perda de Glória Menezes e abordou a finitude da vida com serenidade e bom humor.

“Acho que ainda estamos totalmente no clima da nossa Laura ter ido te encontrar aonde quer que você esteja. Sinto que, no mesmo momento, a vida me privou das duas, mas logo estaremos juntas. Eu também devo estar com a minha bagagem sendo preparada”, disse a artista, sorrindo ao mencionar a preparação pessoal.

A atriz destacou o legado marcante deixado por Glória ao longo de décadas de trabalho no teatro e na televisão. “Quem conheceu você deve sempre ficar com gosto de quero mais. Não chega a ser consolo, porque nada nos explica o que acontece conosco. Mas eu não devo demorar por aqui, não. Mas, enquanto eu estiver, você passa a fazer parte de alguma coisa que eu tenho aqui dentro de mim, das pessoas que cruzam conosco e que deixam uma marca. Ninguém pode ter passado por você sem receber uma marca. Graças a Deus, a sua ficou.”

Laura Cardoso morreu na noite de segunda-feira (17), aos 98 anos, de causas naturais. A confirmação da morte de Glória Menezes ocorreu ao longo da terça-feira (18), em sua residência, cercada por familiares.